Els docents i les famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per a l'educació pública

Centenars de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS han convocat la mobilització -que és l'última del curs- a la qual també se sumen les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC), col·lectius socials i representants d'ERC, la CUP i els Comuns. Els impulsors volen que serveixi per reclamar un "gran acord" per l'educació pública. La Guàrdia Urbana ha xifrat en 7.000 els assistents a la protesta i els organitzadors en 25.000.
La marxa ha sortit dels Jardinets de Gràcia a les 11.30 h i ha acabat a la plaça Catalunya amb uns parlaments. Des de la USTEC, la portaveu nacional, Iolanda Segura, ha clamat la "unitat" de tots els agents implicats en l'educació pública per abordar una "transformació educativa" que resolgui totes les mancances. "Escola pública, inclusiva i en català és la nostra crida d'aquesta manifestació unitària", ha sostingut.
Preguntada per futures reunions amb el Departament d'Educació, la portaveu ha afirmat que "si no és per obrir una negociació, no ens hi reunirem perquè seria estèril; cal obrir nous objectius amb la voluntat de repensar el model que necessita el país com s'ha de construir conjuntament".
En aquest sentit, ha fet una crida a treballar "en positiu" i des de totes les esferes -incloent també estudiants i famílies- per fixar nous objectius. Per això, creu que espais deliberatius com ara les assemblees i les organitzacions sindicals tindran un paper "fonamental" per "crear camins conjunts".
CGT exigeix buscar un acord aquest estiu
Laura Gené, secretària general de CGT Ensenyament, ha exigit al Govern que "s'assegui amb el comitè i tots els agents socials" aquest estiu per arribar a una solució com més aviat millor per "arreglar l'emergència educativa". I ha afegit que, "o ens trobem a l'estiu o ens trobarem als carrers durant la tardor; o s'asseu a negociar aquest estiu o que comenci a preparar eleccions".
Gené ha reclamat més recursos públics, tot dient que els previstos en els nous pressupostos són "insuficients". També ha dit que la crisi educativa "s'ha estès com una taca d'oli i ja no és només educació sinó que la urgència és per a tots els serveis públics" del país, amb vagues a les biblioteques per exemple.
El portaveu de la Intersindical, Marc Martorell, ha coincidit en destacar també que aquesta lluita no és només per una millora de condicions laborals sinó per "un model de país que realment inverteixi en educació, la prioritzi i garanteixi el futur del país". I ha afegit, "necessitem un sistema educatiu a l'altura del país que volem".
CNT i COS reivindiquen la força de la classe treballadora
Des de CNT Ensenyament, la seva secretària general Montse Luque ha fet una crida a reorganitzar-se aquest estiu perquè "això no s'ha acabat". Ha posat en valor la força de la classe treballadora. En una línia similar s'ha expressat la representant de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), Cati Morros, que ha remarcat que la lluita no és només salarial, sinó també el dret a una "educació de qualitat i en català".
Les famílies volen tenir veu
Des de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC), han reclamat tenir veu en aquest nou procés de negociació que s'ha d'obrir amb un bloc propi a la mobilització sota el lema "Ara toca. Les famílies diem: un gran acord per l'educació públic". "Les famílies tenim drets i solucions", ha afirmat el seu president, Jordi de Carreras, que també ha reclamat "un gran acord" que englobi tothom. Entre els reptes que cal solucionar, ha assegurat, hi ha la inclusió social amb recursos suficients i l'emergència climàtica a les aules.
El portaveu també ha defensat que "no es pot llegir el moment actual com un problema laboral" i ha fet una crida a treballar plegats davant el que és una "oportunitat" per millorar el model actual "de forma definitiva". Segons ha indicat, "aquest ha sigut un curs mogut (per les mobilitzacions) i ha de ser perquè s'abordin els reptes estructurals".
Els estudiants, decidits a mobilitzar-se el curs vinent
Des del SEPCC, la seva portaveu Tània Ros ha reclamat un "paper actiu" en les negociacions perquè són "els més afectats" per "l'infrafinançament i el desmantellament" de l'escola pública. La lluita "no s'acaba", ha dit, i adverteix que començaran el curs "més organitzades i combatives per arribar al final".
Des del Sindicat d'Estudiants, el seu portaveu, Guillermo Prieto, ha demanat la dimissió de la consellera Niubó i ha posat sobre la taula convocar una vaga indefinida i sumar esforços amb territoris com el País Valencià i Madrid que també reclamen millores.