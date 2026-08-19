Sánchez esquiva les crítiques del PP i busca vies per acollir els menors migrants de Ceuta

El ministeri de Joventut i Infància està gestionant "per la via d'urgència" el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que resten a Ceuta. Segons han informat fonts del ministeri, el pla amb què treballen preveu l'acollida "vinculant i solidària" de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar, "però també altres fórmules que permetin agilitzar l'acollida".
Per exemple, tal com relaten les fonts, l'opció que hi ha sobre la taula és que organitzacions de protecció a la infància s'ocupin dels menors més vulnerables, entre els quals, les nenes; sense necessitat de traslladar la tutela a les comunitats autònomes. L'anunci del ministeri arriba després que aquest dimarts la Comissió Europea digués que el dret europeu permet retornar tots els migrants de Ceuta, "inclosos els menors d'edat". També el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el PP i VOX han advocat per l'expulsió de tots els que van arribar a la ciutat autònoma.
Una de les fórmules que hi ha sobre la taula del ministeri és que la tutela legal dels menors continuï depenent de la ciutat de Ceuta, però que la cura i l'acolliment dels nens sigui a càrrec d'organitzacions de protecció a la infància de la península. D'aquesta manera no caldria l'acord ni la implicació formal de cap comunitat autònoma receptora. El govern de Sánchez estudia aquesta possibilitat després que diverses comunitats hagin mostrat la seva disconformitat amb la distribució dels menors per la península. És el cas de Catalunya, on la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha demanat que quedi exclosa del repartiment al·legant que el sistema d'acollida català ja està "tensionat".
Ceuta assegura que "complirà la llei"
El president de Ceuta, que és del PP, ha assegurat que el seu partit "complirà amb la llei"; però alt càrrecs del partit, com Miguel Tellado, han afirmat que els joves de Ceuta "han de tornar" per "on han entrat". A més, en diverses comunitats els populars governen amb VOX (Aragó, Extremadura, Andalusia i Castella i Lleó). La formació d'extrema dreta ja ha avisat que s'oposaran a l'acollida d'infants de Ceuta "per tots els mitjans legals, jurídics i polítics".
Precisament, dijous de la setmana vinent, 27 d'agost, hi ha convocada la Conferència Sectorial d'Infància i Joventut, que reunirà la ministra del ram, Sira Rego, amb les comunitats autònomes per parlar de la distribució dels joves. A l'ordre del dia, hi ha inclòs l'aprovació del crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per donar suport a l'atenció d'aquests infants.