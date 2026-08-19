19 de agost de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Retards de fins a 40 minuts a Rodalies per una nova avaria

Societat

  • Usuaris de Rodalies esperen el tren a una de les noves andanes de l'estació de Castelldefels.

ARA A PORTADA

Publicat el 19 d’agost de 2026 a les 09:20

Nou matí negre per a Rodalies. Els trens de la línia R4 circulen amb demores de 40 minuts de mitjana per una incidència a la infraestructura a Castellbisbal. Fonts d'Adif han explicat que es tracta d'una incidència tècnica vinculada a un canvi d'agulles, és a dir, el mecanisme que permet als trens passar d'una via a

una altra de forma segura. Des de Renfe esperen que Adif ho solucioni i confien poder recuperar la normalitat l'abans possible.

 

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar