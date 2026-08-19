Retards de fins a 40 minuts a Rodalies per una nova avaria

Nou matí negre per a Rodalies. Els trens de la línia R4 circulen amb demores de 40 minuts de mitjana per una incidència a la infraestructura a Castellbisbal. Fonts d'Adif han explicat que es tracta d'una incidència tècnica vinculada a un canvi d'agulles, és a dir, el mecanisme que permet als trens passar d'una via a\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nUn atropellament a Rodalies interromp el servei entre Vilanova i Sitges Gerard Mira\r\n\r\n\r\nuna altra de forma segura. Des de Renfe esperen que Adif ho solucioni i confien poder recuperar la normalitat l'abans possible.\r\n\r\n \r\n