Els sindicats avisen amb més vagues a l'inici de curs per «salvar l'educació pública»

Aquest diumenge clourà el cicle de mobilitzacions dels sindicats educatius amb una gran manifestació al centre de Barcelona. Els docents, però, ja tenen els ulls posats en l'inici del curs vinent. En una atenció als mitjans des de la plaça del Rei, els sindicats han avisat aquest divendres que el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions. Des d'USTEC, el seu portaveu, David Caño, ha reclamat una nova llei del sector a Catalunya, i ha constatat que l'educació pública "ha tocat fons".
La pròxima cita és aquest diumenge a dos quarts de dotze del migdia a Jardinets de Gràcia, en una protesta que acabarà a la plaça Catalunya. La delegada de CGT, Ingrid Chavarria, ha reclamat que la societat surti al carrer per "salvar l'emergència educativa". Des de la Intersindical, Marc Martorell ha subratllat que es tracta d'una "lluita pel futur del país". Els sindicats convocants de la protesta -USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS- remarquen que el conflicte ja no va ni de condicions laborals i salarials, sinó de "salvar l'educació pública": "Necessitem a tothom per defensar la societat que ens mereixem, perquè l'educació és el futur del país", ha exclamat Chavarria.
En aquesta línia, el portaveu de la USTEC en la roda de premsa d'aquest divendres ha dibuixat els dos "plans" que prioritzen les organitzacions sindicals: la reforma educativa i les millores laborals. Els sindicats aposten, d'una banda, per situar el debat i la transformació "de fons", a partir de l'assemblea educativa de Catalunya del 20 de juny, i les reunions dels claustres. Així volen situar les "prioritats" del curs vinent, on volen que el català esdevingui un eix "importantíssim i transversal": "Estem a la cua de resultats i d'inversió, hem de tornar a ser exemple de millora educativa, i no de fracàs escolar", ha argumentat Caño.
"Lluitar pel futur del país"
Pel que fa a la Intersindical, Martorell ha insistit que la manifestació de diumenge ha de servir per demostrar que la lluita dels treballadors d'educació té un "ampli suport social". "No va només de les nostres condicions laborals, sinó que és una lluita pel futur del país", ha conclòs. Des de la COS, Raul Ortega ha reivindicat la "dignitat" i la "coherència" del sector educatiu. La manifestació de diumenge sortirà a les 11:30 dels Jardinets de Gràcia i acabarà a plaça Catalunya, on els sindicats faran parlaments per cloure la marxa. La mobilització arriba 10 dies després que els docents rebutgessin amb una consulta, la setmana passada, el preacord amb Educació, el qual només ha acabat signant Professors de Secundària.
Els docents van tornar dimarts a la vaga -l'anomenada Papavaga-, amb una manifestació que va sortir de plaça Espanya i que va congregar 6.500 persones segons la Guàrdia Urbana i 45.000 segons sindicats. Convocats també per USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, es van concentrar a les Torres Venecianes per iniciar una marxa que va acabar al Parlament, on els sindicats van entregar una carta als grups parlamentaris per exigir més inversió en educació.