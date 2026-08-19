Tallada l'AP-7 i l'R4 per l'incendi d'un camió a Gelida

L’AP-7 té dos trams tallats aquest dimecres a la tarda a causa de l’incendi d'un camió, segons ha informat Trànsit. En sentit sud, la circulació està interrompuda en el tram entre Gelida i Martorell, en sentit Tarragona, amb una afectació d’uns 8 quilòmetres de cua. En sentit nord, també està tallada la calçada en el tram entre Gelida i Sant Sadurní d’Anoia, amb una afectació de 10 quilòmetres.
L'incendi també ha obligat a interrompre la circulació de l’R4 entre les estacions de Sant Sadurní d’Anoia i Martorell Central. Rodalies està gestionant un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat mentre es mantingui la interrupció ferroviària. Arran de l’afectació a l’R4, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla FERROCAT.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), el foc del vehicle ha afectat vegetació propera a la via. El camió hauria patit una punxada i, en quedar-se sense pneumàtic, el contacte de parts metàl·liques amb la calçada hauria generat les espurnes que han provocat l'incendi. El foc, que continua actiu, ha afectat sobretot canyes situades al marge de l’autopista. Els Bombers hi han activat 14 dotacions, 12 de terrestres i dues d’aèries.
Sense trens entre Lleida i Manresa
També estan afectades aquest dimecres les línies RL3 i RL4, que es troba interrompuda entre Lleida-Pirineus i Manresa per una incidència en la infraestructura entre Bell-lloc d'Urgell i Cervera. Adif ha explicat a X que es tracta d'una incidència que afecta la senyalització entre Lleida i Cervera i assegura que s'està treballant per solucionar-la tan aviat com es pugui.
Renfe, per la seva banda, indica que ja s'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Lleida-Pirineus i Cervera/Manresa amb parades intermèdies. De moment, però, no han donat més detalls sobre com es materialitzarà aquest transport alternatiu.