«Ni miracles ni caritat»: la Papavaga omple Barcelona amb proclames contra el Govern i Collboni

"Ni miracles ni caritat, serveis públics de qualitat". Aquest és el lema amb què els docents han omplert el centre de Barcelona aquest dimarts al matí per rebre el papa Lleó XIV. En la darrera jornada de vaga convocada per aquest curs, batejada popularment com a Papavaga, milers de mestres i professors de la capital catalana han tornat a col·lapsar la ciutat per fer sentir la seva veu. La protesta d'avui, però, té un caire lleugerament diferent dels darrers dies, ja que coincideix amb l'arribada del pontífex a Barcelona i amb el tret de sortida de les proves d'accés a la universitat. Aquest còctel d'esdeveniments és el que ha portat el Govern a blindar fortament els carrers amb un desplegament de Mossos d'Esquadra molt poc habitual en les manifestacions d'aquest caire.
La columna de manifestants circula per la Gran Via en direcció al Parlament -passant per Tetuan i desfilant pel passeig Lluís Companys- amb un ambient molt reivindicatiu. Proclames contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, però també molts dards contra l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, ja que la mobilització també ha concentrat els treballadors dels serveis públics de la ciutat, com les escoles bressol o les biblioteques. De fet, els manifestants han batejat el batlle com a "San Papi Sordus" en unes estampetes que han repartit pel carrer, on han vestit a l'alcalde de sant. També, des de la CGT -el sindicat més creatiu de les protestes-, han convertit un cotxe en el "mamamòbil" des d'on han llegit les reivindicacions docents, una clara sàtira al pontífex i al gegant desplegament preparat per rebre'l.
Els sindicats restants de la vaga -USTEC, majoritari al sector, CGT, Intersindical, CNT i COS- han cridat a "col·lapsar" la ciutat al crit de "demanem fets, no miracles". La d'aquest dimarts és la darrera convocatòria de vaga dels docents aquest curs, tal com ha detallat la portaveu del sindicat majoritari, Iolanda Segura, que considera que el "no rotund" al preacord en la consulta als docents i les mobilitzacions han posat sobre la taula que el model d'escola actual "no funciona" perquè "no està donant resultats, ha precaritzat els treballadors i no està donant l'atenció necessària a tot l'alumnat". Per això ha reclamat un "canvi estructural" de model. Per això, el sindicat obrirà un procés de deliberació per establir uns objectius concrets sobre com continuar la protesta.
Nova reunió amb Educació
USTEC es reunirà aquest dimecres amb la titular d'ensenyament, després que divendres passat el sindicat refusés fer-ho perquè coincidia amb la vaga, i li traslladarà que ha estat "molt difícil negociar", que s'han generat "confrontacions innecessàries" i reclamarà una negociació "oberta, d'escolta i de construcció, no de batalla". Segura ha afirmat també que cal "que tothom assumeixi les seves pròpies responsabilitats" i, en aquest sentit, ha dit que el departament ha de reconèixer que l'acord del març va ser una "errada" i que sense aquest, potser ara la situació seria diferent.
Per part de la CGT Ensenyament, Isarn Pardes, ha afirmat que la mobilització és una "continuïtat del no rotund" que va sortir de la consulta i també en defensa de l'educació pública i en català. "Això és completament contraposat a la visita del Papa, que representa una educació concertada i privada que rebutgem de front", ha declarat el dirigent sindicalista. La CGT continua exigint el cessament de la consellera Niubó perquè "no ha sabut entomar la crisi educativa", i refermen la importància de convocar el comitè de vaga. Pardes ha coincidit amb Segura en la necessitat que hi hagi un debat sobre com i quan ha de continuar la lluita impulsada pel moviment docent.
Des de la Intersindical, Marc Martorell ha considerat que la mobilització ha de servir perquè el Govern entengui que els treballadors de l'educació no pararan de mobilitzar-se "fins que se solucioni la crisi educativa" i per criticar que "s'estan gastant desenes de milions d'euros en la visita del Papa i s'està triplicant la despesa estatal". "És un atac frontal a la classe treballadora", ha reblat.
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