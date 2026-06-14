La cultura popular de Barcelona homenatja Gaudí amb una cercavila fins a la Sagrada Família

La cultura popular ha pres aquest diumenge els carrers de Barcelona per retre homenatge a Antoni Gaudí en el marc de la celebració de la finalització de la torre de Jesús de la Sagrada Família i del centenari de la mort de l'arquitecte. Una cercavila de gegants i capgrossos ha recorregut diversos punts emblemàtics de la ciutat fins a culminar davant la façana del Naixement del temple, on s'ha celebrat l'acte central de la jornada.
La cercavila ha arrencat a les 10 hores davant la Casa Batlló amb una actuació musical i diversos parlaments institucionals. Des d'allà, les colles participants han iniciat el recorregut pel passeig de Gràcia fins a la Pedrera, on s'hi han incorporat nous elements festius, entre els quals el gegant d'Antoni Gaudí de Riudoms.
Un dels moments més simbòlics de la jornada s'ha viscut a la cruïlla del passeig de Sant Joan amb el carrer Rosselló, on s'han reunit alguns dels gegants més representatius de la ciutat, com els de la Ciutat, els del Pi, els de Santa Maria del Mar i els de la Sagrada Família. En aquest punt també s'ha fet el lliurament del ram del gegant d'Antoni Gaudí de Riudoms a la geganta Violant d'Hongria.
Ofrena a la tomba de Gaudí
Cap a migdia, el seguici ha arribat a la Sagrada Família, on la jornada ha culminat amb una ofrena floral a la cripta de la basílica, on reposen les restes d'Antoni Gaudí. Hi han participat representants de les colles geganteres, els capgrossos Macers de Barcelona i el rector de la Sagrada Família, Josep Maria Turull. L'acte ha estat impulsat per la Sagrada Família, la Casa Batlló, la Pedrera i l'Associació del Passeig de Gràcia per reivindicar el llegat de Gaudí i el paper de la cultura popular com un dels elements centrals de la identitat catalana.