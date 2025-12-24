Com parar els peus al tiet d'Aliança Catalana en els àpats de Nadal

Arriben els àpats de Nadal i això, més enllà d'atipar-se, també vol dir una altra cosa: les sobretaules on el debat polític mai pot faltar (ara amb divisions familiars a Espanya, pel que diuen les enquestes) i que, tant sí com no, va acompanyat d'un tiet lliurepensador, amb ganes de deixar anar tot el seu argumentari, que aquest any pot ser que s'assembli molt al d'Aliança Catalana. No és cap secret que la formació de Sílvia Orriols va a l'alça a les enquestes i això anima els seus simpatitzants, encara més després d'haver-se mullat els morros probablement més del que tocava entre les gambes i els torrons.
Et trobaràs amb un tiet molt esgotat amb la "vella política", el "políticament correcte" i el "wokisme", i plantejarà Aliança com si fos una mena de revolució. "Ells sí que diuen la veritat!". Un clàssic. Defensarà que és l'únic partit nítidament independentista, que no és d'extrema dreta sinó d'"extrema necessitat" i que no té res a veure amb Vox. També anirà a totes amb la immigració com a motiu de tots els mals ("posa't a casa els del B9 de Badalona!"), dirà que Catalunya és insegura com mai i estarà preocupadíssim per unes ocupacions que mai arribaran a la segona residència que no té. Com que el teu tiet et bombardejarà des de tots els fronts, et portem un manual per parar-li els peus.
"Aliança és l'únic partit que defensa la independència"
La ressaca del procés està sent massa llarga per al tiet? És normal. És el motiu que l'ha fet creure que Aliança és l'única esperança per assolir la independència. Perquè Junts, ERC i la CUP són uns "nyordos", "traïdors" i "botiflers" que l'han enganyat pactant amb els socialistes. Bé, doncs digues-li que els seus nous ídols no han apropat Catalunya a ser un estat independent ni han convertit Ripoll en una mena de Gàl·lia al marge de l'Estat. Un any i mig més tard del seu aterratge al Parlament, l'activitat d'Aliança evidencia l'abandonament de la carpeta sobiranista: ni una moció ni una proposta de resolució relacionada amb la independència. Per acabar-ho de rematar, va votar en contra d'una iniciativa de referèndum d'autodeterminació. Una dada més per rebatre el Josep Maria: Aliança es dispara al CEO, sí, però la meitat dels seus votants no són partidaris d'un estat independent, una xifra que ha crescut 19 punts respecte a l'anterior baròmetre.
"Aliança ni és d'extrema dreta ni és el mateix que Vox"
El tiet sol insistir molt a dir que ell és progre -espòiler, no ho és- i per això negarà que Aliança sigui d'extrema dreta o el mateix que Vox. Anem per parts. Orriols fa plantejaments idèntics als de Meloni a Itàlia, Le Pen a França o Abascal a Espanya en temes com la seguretat o la immigració. Tots ells sostenen que la immigració és una invasió, que no són ni de dretes ni d'esquerres, són contraris a la multiculturalitat o volen acabar amb els privilegis dels polítics, entre els que ells evidentment no es compten. A la relació amb Vox, val més reflectir les paraules que el mateix Santiago Abascal deia a Nació des de Madrid: "Aliança és un perill quan defensa la independència, però no ho és quan lluita contra la immigració descontrolada". "Hem de deixar que continuï creixent a costa del vot separatista, perquè no hi haurà independència i al Parlament sempre ens serà més fàcil entendre’ns amb un partit com Aliança que amb Junts", apunten veus de la formació ultra. L'últim baròmetre del CEO també apuntava que els votants de Vox i Aliança cada cop s'assemblen més. Aliança penja la bandera irisada a Ripoll en contraposició amb l'islamisme, però al Parlament va votar amb el PP i amb Vox contra la llei d'erradicació de la LGBTI-fòbia.
"És que Junts i ERC s'han venut als socialistes"
Entesos, sí, és veritat que els socialistes acumulen bastants incompliments amb els independentistes, però potser és agosarat dir que Junts i ERC s'han "venut". Els juntaires i els republicans han donat suport a Pedro Sánchez, però no ha estat a canvi de res. El PSOE, que ja va concedir els indults als presos polítics, ha acordat una llei d'amnistia que sempre havia negat, ultima una proposta de nou finançament que hauria de ser profitosa per a Catalunya, el traspàs de Rodalies, i batalla per l'oficialitat del català a Europa -tot i que alguns estats no ho estan posant fàcil-. Pot ser que al tiet d'Aliança tots aquests assumptes li siguin igual, perquè ell vol més contundència. Doncs bé, respon-li amb dos gestos recents de Sánchez cap a Junts: la llei contra la multireincidència avança al Congrés gràcies al PSOE i al PP mentre que el president espanyol també ha ofert més cobertura als propietaris davant d'impagaments del lloguer. Venuts als socialistes? Potser més val intentar aconseguir rèdits que no pas renunciar, fins i tot, a assistir a les comissions del Parlament com fa Orriols.
"Amb tants immigrants ens estan substituint"
La teoria del gran reemplaçament o la gran substitució demogràfica, un clàssic de l'extrema dreta europea, ha calat en el teu tiet, ferm defensor de "X" perquè allà sí que es pot parlar de tot. És un dels hits conspiranoics de l'extrema dreta: unes suposades elits estan introduint immigració de manera massiva a Europa per fer desaparèixer els blancs, els "europeus de veritat". Bé, la realitat és que Catalunya, com la resta del continent, ha viscut una onada migratòria important des d'inicis del segle XXI que ha suposat l'arribada d'1,2 milions de persones amb nacionalitat estrangera en els últims 25 anys.
En tot cas, la població amb nacionalitat espanyola continua sent del 82% i el 65% dels naixements registrats a Catalunya durant el 2024 va ser de mares amb nacionalitat espanyola. Hi ha més immigració que fa dues dècades? Sí; això forma part d'un gran pla per fer desaparèixer l'home blanc europeu i catòlic? No. Si els catalans s'animen a tenir abans gossos que fills potser té més a veure amb els sous baixos, el preu de l'habitatge o les ganes d'allargar la joventut que no pas una conspiració.
"Els immigrants es queden totes les ajudes"
Un altre dels arguments clàssics en l'agenda antiimmigració del teu tiet és vincular la concessió d'ajudes amb la procedència. Però és incorrecte: el criteri per donar prestacions públiques té en compte factors com la renda, l'ocupació, els recursos personals o la capacitat familiar. La resposta per fer caure l'argument del tiet és molt senzilla: si els immigrants reben ajudes no és per ser estrangers, sinó perquè viuen en una situació de pobresa, i ningú és pobre per desig. Sí que hi ha ajudes concretes a la integració, però són una part molt petita del total. I on més se'n donen, és a Euskadi i no a Catalunya. I allà tenen taxes d'immigració més aviat baixes, cosa que segurament explica un model econòmic més basat en la indústria que en el turisme i els serveis.
Més enllà d'això, les dades desmenteixen el tiet: el 66% dels beneficiaris de la renda garantida ciutadana són de nacionalitat espanyola i el mateix passa en el 83% dels receptors de l'ingrés mínim vital. Si la resta va per a persones migrants, no és pel seu origen, sinó perquè estan en una situació pitjor que la teva, Josep Maria.
"Mai hi havia hagut tanta delinqüència al carrer"
Acabada la traca migratòria, el tiet encetarà el meló de la inseguretat. I et dirà que mai n'hi havia hagut tanta. Fins al punt que no es pot caminar pel carrer. Doncs bé, és rotundament fals. La delinqüència va caure durant la pandèmia per motius obvis i no ha tornat a assolir els mateixos nivells que abans de la Covid. De fet, els delictes a Catalunya han experimentat una tendència a la baixa en els últims anys. A Barcelona, els delictes van caure prop d’un 8,8% en el primer semestre de 2025 respecte al 2024 i gairebé un 23% respecte al 2019. No, encara no som els Estats Units o Mèxic.
"Va baixar a comprar el pa i li van ocupar el pis"
Tot bon tiet té un amic que sap d'una àvia entranyable i que viu sola que va baixar un moment a comprar el pa i de cop es va trobar que li havien ocupat el pis. En Josep Maria també és empàtic amb les ocupacions de les segones residències com la que ell mai tindrà. En tot cas, anem a les dades. Segons els Mossos, nou de cada deu denúncies per ocupacions són a pisos buits que majoritàriament pertanyen a bancs o grans tenidors mentre que només unes 500 a l'any són a primeres o segones residències. Quina mala sort que, del mig miler de casos a Catalunya, justament tots els tiets en coneguin algun. A més, quan s'ocupa un pis on viu algú, la desocupació sol ser immediata per part de la policia i sense necessitat d'intervenció judicial. Si l'àvia es troba que li han ocupat el pis, que no pateixi que la resposta serà ràpida.
"Jo ja no miro TV3 perquè són wokes i espanyols"
Tingueu la televisió encesa o apagada, TV3 també sortirà a la taula de Nadal. El mantra del tiet és que l'actual direcció del 3Cat ha decidit dirigir tots els esforços a carregar-se la tele i convertir-la en un niu de "wokes" i "espanyols". Calma, el Victor Rodrigo, responsable de El Món de la Tele, us ho explica a pams. L'actual rumb del 3Cat es pot criticar, només faltaria, però el castellà forma part de la graella i els programes de TV3 des de fa més temps del que ens agradaria recordar i fins i tot la Trinca hi havia entrevistat Lola Flores o Manuel Fraga en castellà. Per altra banda, bona part dels canvis fets del 2021 fins avui sorgeixen del pacte entre PSC, ERC i Junts. Aquests darrers, fa poques setmanes, van dir que l'acord "quedava trencat". Lluny de ser de la corda woke, els juntaires van aprovar totes les mesures al Consell de la CCMA. Molt espanyols, també? El problema, com sempre, és que els que acaben dient que "ja no és la seva" la consumeixen a tota hora i només esperen que "els seus" acabin imposant-se. Àngel Casas era un woke quan entrevistava Alaska en prime time, i en castellà? No, oi? I era espanyolista la tele on Carles Francino i Àngels Barceló, ara estrelles de la Cadena Ser, presentaven els TN? La memòria és curta, però l'hemeroteca és ben llarga de contradiccions.
"A les xarxes és on hi ha la informació de veritat"
No culparem al tiet de riure amb els vídeos de Vito Quiles amb Gabriel Rufián perquè realment són còmics. Però sí que li hem de retreure que es refiï de les xarxes socials com el gran canal d'informació que li dirà la veritat que, a parer seu, els mitjans convencionals li amaguen. Hi ha moltes dades que ho evidencien: el 57% dels espanyols creu que les xarxes socials és la gran font de fake news, un 80% de joves assegura trobar-se habitualment amb desinformació a les xarxes o un estudi recent de la UPF constata un augment de les notícies esbiaixades o falses a Facebook. Per rematar-ho, aquest any la intel·ligència artificial ha tornat a sobrepassar límits. Un bon exemple és com fa uns mesos es va viralitzar un vídeo d'Orriols disparant Puigdemont que, cal dir, totes les parts van acabar condemnant.
"Les zones de baixes emissions no serveixen per a res"
Va, que ja es va acabant el dinar que mai pensaves que s'acabaria. L'últim argument del tiet és que les zones de baixes emissions (ZBE) són wokes i que no serveixen per a res. Tranquil, l'Arnau Urgell, responsable d'Impacte, t'ho explica. Les ZBE poden ser una política efectiva per reduir la contaminació atmosfèrica tal com s'ha demostrat a Barcelona on des de la seva implantació el 2019, les emissions de NO2 han caigut quasi un 50%, els vehicles més contaminants -sense etiqueta- han passat del 20 a l'1,2% i s'ha reduït l'impacte d'algunes malalties, entre elles l'asma infantil. Ara bé, les ZBE no són “solucions màgiques”. Han d'estar ben dissenyades -algunes de les implementades a Catalunya no són efectives- i han de comptar amb alternatives en forma de transport públic i de compensacions als veïns amb menys recursos econòmics.