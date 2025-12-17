El Parlament aprova la llei d'erradicació de l'LGBTI-fòbia amb el vot en contra de PP, Vox i Aliança

17 de desembre de 2025

Publicat el 17 de desembre de 2025 a les 17:35

El Parlament ha aprovat aquest dimecres la proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, presentada per PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP. La nova llei, que deroga l'anterior, actualitza l'articulat normatiu després d'onze anys d'aplicació, amb l'objectiu de garantir la igualtat de tracte i la no-discriminació i de fer efectiu el dret a la lliure autodeterminació de la identitat i expressió de gènere. La modificació amplia el règim sancionador de la llei, que incrementa els supòsits que defineixen les infraccions, tipificades segons la gravetat i amb sancions entre 300 i 500.000 euros.

