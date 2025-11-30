Aliança Catalana aparca la lluita per la independència en el seu primer any i mig al Parlament

Aliança Catalana es va presentar a les eleccions del 2024 amb la independència com a eix vertebrador del seu programa electoral, però el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) revela que més de la meitat dels seus simpatitzants són contraris a tenir un estat propi. De fet, un any i mig més tard del seu aterratge al Parlament, l'activitat legislativa del partit de Sílvia Orriols evidencia l'abandonament de la carpeta sobiranista: la formació d'extrema dreta no ha presentat cap moció relacionada amb la independència i s'ha centrat en les polítiques antiimmigració. Pel que fa a les iniciatives dels altres grups, 19 de les 28 mocions que Aliança ha esmenat són de Vox, amb qui comparteix els postulats de rebuig a l'Islam.
En el seu programa electoral de 2024, Aliança deixava clar quin era el seu posicionament en clau nacional. "El nostre primer punt és la realització d'una DUI i la presa de control del territori. Si Aliança Catalana obté la majoria absoluta al Parlament, declararà i defensarà la independència de Catalunya", defensava la formació. Ara bé, des de principi de legislatura, Aliança només ha presentat dues mocions i cap parla d'independència: una versa sobre l'ús del vel islàmic en espais públics i l'altra qüestiona "les associacions i els centres de culte vinculats a processos de radicalització".
Pel que fa a les propostes de resolució registrades, el patró es repeteix. La formació d'extrema dreta no ha reclamat res en l'àmbit sobiranista i les dues iniciatives plantejades pertanyen a altres carpetes. Una reclama el foment del mecenatge esportiu i l'altra denuncia el "mal funcionament" de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
L'abandonament de la defensa per la independència també s'evidencia amb les propostes de resolució que AC ha presentat en els dos debats de política general (DPG) que s'han produït d'ençà de l'inici de la legislatura. En el de 2024, el partit reclamava "canalitzar la voluntat del poble expressada en el mandat de l'1-O" i "restituir la DUI" aprovada el 2017. Un any més tard, al DPG del 2025, Aliança va renunciar a parlar d'independència i es va limitar a proposar algunes mesures per fomentar l'autogovern de Catalunya, com el traspàs de Rodalies o el de la gestió aeroportuària.
Vox, el partit que més esmena Aliança
Pel que fa a les mocions d'altres grups, Aliança ha presentat esmenes a un total de 28 iniciatives, però el gruix principal d'aquestes parlen sobre immigració, seguretat o "islamisme" i cap posa sobre la taula la independència. En concret, Aliança ha esmenat 19 mocions de Vox, 5 de Junts, 3 d'ERC i 1 del PPC. Tot i que Vox sigui el partit que més esmeni Aliança, el partit d'Orriols no dona suport a les seves propostes, sinó que majoritàriament s'absté i, en alguns casos, vota en contra.
Enquesta del CEO
L'abandonament de la carpeta independentista per part d'Aliança coincideix amb les dades que el darrer baròmetre del CEO ha fet públiques i que destaquen que el partit d'Orriols és, entre les formacions independentistes, el que aglutina menys votants afins a tenir un estat propi.
En concret, només un 48% dels votants d'Aliança creuen que la millor forma de govern és un estat independent, una dada que s'ha reduït notablement respecte al baròmetre anterior, el del juny d'enguany, que situava al 67% el nombre de simpatitzants d'Orriols que volen la independència. Aquest posicionament es fa palès també en una altra pregunta que planteja el CEO, la de 'sí a la independència' o 'no a la independència'. En el darrer baròmetre, els votants d'AC que van votar 'no' van ser el 32%, mentre que en l'enquesta de juny aquesta xifra se situava al 17%.