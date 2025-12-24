Junts s’allunya d’Aliança: «Volem una catalanitat que integra i no exclou»

Junts per Catalunya retreu que hi ha altres formacions que "juguen amb la calculadora" amb l'ascens de l'extrema dreta d'Aliança Catalana, i avisa que poden acabar fent "un mal molt gran al país". Així ho afirma la nova presidenta del grup al Parlament, Mònica Sales, en una entrevista amb l'ACN, on lamenta que "hi ha molt soroll al votant d'una formació que té dues diputades al Parlament". En aquest sentit, assenyala "certs partits i mitjans" i reitera que "tinguem cura que no faci mal a tot el país, volent jugar a l'aritmètica" per debilitar Junts. En aquest context, la també vicepresidenta de la formació defensa que estan "en el carril central" i que tenen un "projecte basat en els valors de la catalanitat, que integra i no exclou".
La cap de files de Junts al Parlament resta importància a les enquestes que pronostiquen un ascens de l'extrema dreta independentista. "Les enquesten diuen moltes coses, també que Illa no seria president amb els resultats d'avui", rebat. I rebla en aquesta línia: "També deien que, a les últimes eleccions al Parlament, Junts tindria 20 diputats, i jo soc la presidenta d'un grup parlamentari que en té 35". Concretament, segons l'últim baròmetre del CEO, el partit pilotat per Carles Puigdemont pràcticament perdria la meitat dels 35 escons actuals i se situaria en els 19-20. Aliança Catalana, al seu torn, es dispararia i empataria amb Junts (19-20).
"És veritat que hi ha molt soroll al voltant d'una formació política que té dues diputades", admet Sales, que afegeix que "hi ha molts mitjans que les acompanyen i fins i tot certs partits que juguen amb l'aritmètica per veure si desgastarà Junts".
"Una catalanitat que integra i no exclou"
En aquest punt, el partit de Carles Puigdemont avisa que, "qui es pensi que debilitarà certs projectes polítics, i que l'afavorirà, s'equivoca, perquè farà un mal molt gran al país, que és el que hem d'evitar". Més enllà de les enquestes, Mònica Sales reivindica que Junts té "un rumb clar" i "un projecte polític basat en els valors de la catalanitat, que integra i no exclou, i que ho fa a través d'aquests valors". Davant del "soroll" i de les "solucions fàcils a problemes difícils", hi contraposa "la feina, el rigor i les solucions complexes".
En aquest context, la portaveu parlamentària defensa que Junts ha abordat qüestions com la immigració des d'abans de la irrupció d'Aliança Catalana, per exemple amb la petició de delegació de competències a la Generalitat. "Òbviament, és una percepció i una evidència que la gent està preocupada per com aquesta Catalunya dels 8 milions té uns recursos construïts sobre la Catalunya dels 6 milions", argumenta.
Els canvis al grup i el retorn de Puigdemont
Mònica Sales ocupa des de fa un mes la presidència del grup parlamentari de Junts, després que Albert Batet hagi estat nomenat com a adjunt a la presidència del partit i director de campanya. Com a portaveu l'acompanya el diputat Salvador Vergés. Durant l'entrevista, Sales parla de "relleus naturals" després que s'hagi "obert una finestra d'oportunitat" amb el posicionament de l'advocat general del TJUE, Dean Spielmann, avalés la llei d'amnistia per a les despeses de l'1-O i els CDR.
"Ens fa pensar que ens hem de preparar bé per si el retorn del president Carles Puigdemont és possible", apunta la dirigent juntaire. Evita dir quin paper ha de tenir si pot tornar a Catalunya, però afirma que "té un lideratge que va molt més enllà de Junts". "El seu retorn ha de generar una revolució al país, que l'estem esperant", sosté Mònica Sales, que conclou: "Seria molt bo que tombés arreu del país, per poder tenir contacte amb la gent, continuar explicant el projecte de Junts i la independència".