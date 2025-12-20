Mònica Sales es reuneix amb Puigdemont per «consolidar l'alternativa al govern» d'Illa

La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, s'ha reunit aquest dissabte amb el líder del partit, Carles Puigdemont, a Waterloo (Bèlgica) amb l'objectiu d'encarar els reptes del 2026 per "consolidar" a la formació com a alternativa al PSC.\r\n\r\nEn un missatge a X, Sales ha criticat la gestió del Govern del president de la Generalitat, Salvador Illa, al que ha acusat d'"adormir la nació i ser incapaç de liderar per donar resposta als problemes dels catalans".\r\n\r\nTambé ha expressat la seva esperança en què el proper any pugui ser també el de la tornada a Espanya de Puigdemont, un fet que augura que suposaria "un revulsiu per al país i per recuperar el camí cap a la independència".\r\n\r\n\r\n\r\nAquest matí m’he reunit a l’exili amb el president @KRLS per fer balanç de l’any i encarar els reptes per al 2026, amb un objectiu clar: consolidar l’única alternativa real al Govern del PSC, que adorm la nació i que és incapaç de liderar per donar resposta als problemes dels… https://t.co/2mrN2e27NA\r\n— Mònica Sales 🎗 (@mncsls) December 20, 2025\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n