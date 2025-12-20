20 de desembre de 2025

Política

Mònica Sales es reuneix amb Puigdemont per «consolidar l'alternativa al govern» d'Illa

Publicat el 20 de desembre de 2025 a les 15:57

La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, s'ha reunit aquest dissabte amb el líder del partit, Carles Puigdemont, a Waterloo (Bèlgica) amb l'objectiu d'encarar els reptes del 2026 per "consolidar" a la formació com a alternativa al PSC.

En un missatge a X, Sales ha criticat la gestió del Govern del president de la Generalitat, Salvador Illa, al que ha acusat d'"adormir la nació i ser incapaç de liderar per donar resposta als problemes dels catalans".

També ha expressat la seva esperança en què el proper any pugui ser també el de la tornada a Espanya de Puigdemont, un fet que augura que suposaria "un revulsiu per al país i per recuperar el camí cap a la independència".

 

