Les joventuts d'ERC vandalitzen la nova seu d'Aliança Catalana a Barcelona

El Jovent Republicà ha vandalitzat la nova seu d'Aliança Catalana a Barcelona. Així ho han explicat les mateixes joventuts d'ERC, que a través de les xarxes socials han assegurat que és la manera de "donar la benvinguda" a la formació d'extrema dreta independentista. "Barcelona serà la vostra tomba", ha dit el Jovent Republicà. Aliança Catalana ha estrenat aquest divendres la seva seu a Barcelona i, indirectament, ha donat el tret de sortida a unes eleccions municipals del 2027 que es dibuixen com a determinants per a la consolidació de la formació. La seu, situada al número 52 del carrer Villarroel, es concep per fer el salt al Barcelonès i a l'àrea metropolitana, però la nacional continuarà sent a Ripoll. És evident que el gran repte de l'extrema dreta independentista és l'àrea metropolitana de Barcelona, però primer caldrà trobar candidats amb "seny i ordre", diuen. A la capital del país encara no hi ha nom, que serà revelat el pròxim Sant Jordi aprofitant el seu simbolisme, però busquen un candidat que sigui mediàtic i sàpiga comunicar.\r\n\r\n\r\n\r\nDonem la benvinguda a la nova seu d’@Barcelona_ACat\r\n\r\nBarcelona serà la vostra tomba 🔥 pic.twitter.com/m7fwv9BLxo\r\n— Jovent Republicà de Barcelona (@JoventBarcelona) December 24, 2025\r\n\r\n\r\n \r\n