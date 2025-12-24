Asens denuncia Albiol per delicte d’odi: «Es creu que pot actuar com Trump»

L’eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, ha denunciat l’alcalde de Badalona Xavier García Albiol pel desallotjament de l’antic institut B9 de Badalona. Segons ha explicat a Catalunya Ràdio, Asens acusa en la denúncia a Albiol de denegació de servei públic per motius discriminatoris, delicte d’odi, delicte de desobediència a l’autoritat judicial i delicte de prevaricació administrativa.
"Albiol es creu que Badalona és els Estats Units i que pot actuar com Trump, però no pot estar per sobre de la llei", ha dit aquest dimecres. L'eurodiputat ha recordat que la resolució judicial que autoritzava el desallotjament el condicionava a una alternativa d’allotjament garantida, que no s’ha fet per part de l’Ajuntament de Badalona.
Denegació de servei públic per motius discriminatoris
L’eurodiputat argumenta que l’Ajuntament de Badalona tenia “l’obligació legal i material de prestar un servei públic bàsic” a persones “en situació d’extrema vulnerabilitat”. “L’omissió del servei no va ser neutral, sinó selectiva, amb un impacte desproporcionat sobre un col·lectiu protegit pel seu origen i condició social”, afirma en l’escrit. Per això, creu que l’actuació d’Albiol pot constituir un delicte de denegació de servei públic per motius discriminatoris. També d'un delicte d’odi per la seva “tolerància” amb “discursos que vinculen a un grup racialitzat amb delinqüència greu”.
Per reforçar aquest argument, l’eurodiputat alerta sobre la reunió que va mantenir l’alcalde amb un grup de veïns en què es van “produir crides explícites a assaltar i cremar l’alberg” de Can Bofí Vell, on s’havia allotjat alguns dels migrants desallotjats del B9. Segons l’escrit, Albiol no va desautoritzar de manera “clara i immediata” aquestes expressions “de caràcter xenòfob i estigmatitzadores”. Concretament, l'alcalde badaloní va voler traslladar la seva voluntat de gestionar la negació de sostre als immigrants. I davant la cridòria de la gent encesa va donar lloc a una frase que va fer que els allà presents l'ovacionessin: "Deixeu-me marge, cony, per intentar-ho resoldre o, si no, feu el que considereu".
D’altra banda, l’eurodiputat dels Comuns demana que s’investigui Albiol per un delicte de prevaricació administrativa i un altre de desobediència a l'autoritat judicial perquè el desallotjament es va executar tot i que “la resolució judicial el condicionava a oferir una alternativa” d’allotjament. “L’Ajuntament no va donar compliment efectiu a aquest mandat, ni abans ni després del desallotjament, ni consta que informés el jutjat d’una impossibilitat material per fer-ho, mantenint a les persones desallotjades al carrer durant dies”, indica.
La consellera de Drets Socials denuncia la "inacció" d'Albiol
Per altra banda, Jaume Asens no ha estat l'únic crític amb la gestió d'Albiol. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha retret la “inacció” de l’Ajuntament de Badalona davant la situació “d’emergència” pel desallotjament del B9. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio aquest dimecres la consellera ha defensat l’acord del Govern amb les entitats per allotjar els migrants almenys “per aquests dies” de festes de Nadal i davant la “situació d’emergència climàtica” per les pluges i el fred. “No és d’humanitat haver tret totes aquestes persones i haver-les deixat al carrer”, ha lamentat.