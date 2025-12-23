La Fiscalia insta Albiol a aclarir urgentment si ofereix solucions als desallotjats del B9

La Fiscalia de Barcelona ha demanat al jutjat de Badalona que comprovi si l'Ajuntament de la ciutat, liderat per l'alcalde Xavier García Albiol, oferirà alternatives i solucions a les persones desallotjades de l'antic institut B9. Segons ha avançat 3CatInfo i confirmen fonts del Ministeri Públic a Europa Press, es requereix a l'Ajuntament de manera "urgent" que es verifiqui que l'ajuntament compleix la instrucció del jutjat segons la qual es duia a terme el desallotjament sempre que s'adoptaren les mesures adequades per a les persones vulnerables expulsades.
Concretament, en la resolució es feia constar que, amb caràcter previ, l'Ajuntament havia d'adoptar unes mesures determinades pels desallotjats i havia d'entregar un informe explicant quines eren les que, finalment, s'havien dut a terme. Aquest informe encara no ha estat presentat per l’administració local.
Actualment, hi ha tres fronts oberts pel desallotjament, un que afecta la quinzena de persones vulnerables que aquest diumenge havien de dormir a la parròquia Mare de Déu de Montserrat i que no ho podran fer per l'oposició dels veïns, un segon que afecta les desenes de persones que dormen sota un pont de la C-31 i un tercer que afecta una dotzena de persones més que han ocupat l'antic l'alberg de Can Bofí Vell.
Albiol ha manifestat públicament en diverses ocasions el seu rebuig a la presència d’aquest col·lectiu a la ciutat. Per aquest motiu, ha demanat al Govern que reubiqui fora de la ciutat els desnonats de l'antic Institut B9 que queden a Badalona. En declaracions als mitjans, l'alcalde ha assegurat que no té ubicacions per atendre'ls, i ha esperat que la "bona sintonia" amb l'Administració autonòmica i amb les entitats socials permetin trobar una solució.
"Hi ha una realitat, que és que els veïns estan fins als nassos de l'ocupació i d'haver d'aguantar que uns ocupes entrin en un edifici i que per 48 hores d'estar-hi tinguin tots els drets i els facin la vida impossible", va afirmar aquest dilluns Albiol a la concentració enfront del Can Bofí Vell, reiterant el discurs d'empatia amb els veïns contraris als desallotjats que sosté des de l'inici del conflicte.