Alguns desallotjats del B9 ocupen l'antic alberg de Can Bofí Vell de Badalona

Desallotjats de l'antic institut B9 de Badalona han ocupat l'alberg municipal de Can Bofí Vell, que va tancar el maig de 2024. Ho ha confirmat l'ACN a través d'una carta que els afectats han fet arribar al president del Govern, Salvador Illa. Tot i que des de l'exterior de l'immoble no s'aprecia pràcticament moviment, hi ha un vehicle dels Mossos i un de la Guàrdia Urbana estacionats al carrer. Alguns dels afectats hi haurien entrat abans del desallotjament del B9 i petits grups s'hi haurien incorporat posteriorment. Fonts municipals han dit que han conegut la notícia a través dels mitjans, i que Xavier Garcia Albiol abordarà la problemàtica aquest dilluns amb la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.
En la carta, els afectats han recordat que són “més de quatre-centes persones desallotjades la matinada de dimecres i llançades al carrer sense alternativa habitacional” i han assegurat que alguns es troben instal·lats a sota del pont de Badalona exposats a la pluja en un context d’alerta meteorològica. “Avui plou sobre nosaltres mentre Badalona està en alerta màxima per pluges torrencials i es desaconsella estar a l’exterior. Però nosaltres som aquí perquè no tenim cap altre lloc”, han afirmat.
A la carta, han relatat que a l’antic B9 disposaven d’un espai on viure amb unes mínimes condicions: “A la nau teníem un sostre, podíem cuinar, llevar-nos i anar a treballar”, han apuntat els desallotjats que han denunciat que ara es troben “amb l’aigua fins als turmells, buscant solucions amb el suport de veïns de Badalona”. Per tot plegat, han lamentat que les administracions de moment no els estiguin ajudant en res.
En aquesta línia, han indicat que algunes persones van decidir entrar a l’antic alberg de Can Bofí Vell per poder resguardar-se: “Ens hem protegit del carrer, del fred i de la pluja a l’alberg municipal de Badalona, Can Bofí Vell. El lloc que ens correspon per dret”, han admès. També s'han preguntat quin serà el següent pas: “Ens tornaran a fer fora al carrer sense alternativa o tindran temps de buscar una solució?”, han demanat.
Han recordat que la jutgessa que va autoritzar el desallotjament va dir que havien de tenir alternativa habitacional i han criticat que aquesta condició no s’hagi complert; “Aquí som, al carrer, sense ajuda dels serveis socials municipals ni de la Generalitat. Ningú no va complir aquesta condició”, han afirmat. Així, han lamentat que s'estigui produint una possible “disputa de competències” entre administracions.
En aquest context, han remarcat que a Badalona hi ha una manca de recursos municipals d’emergència: “No hi ha Operació Fred, no hi ha alberg obert ni menjador social”, han assenyalat els afectats que han remarcat que el tancament de l’alberg municipal “afecta totes les persones vulnerables sense llar de Badalona”.
Defensen que no són violents ni delinqüents
Sobre el desallotjament, han assegurat que “no hi va haver violència" perquè el col·lectiu no és violent. Han dit que van sortir de l’edifici sabent que els feien fora "sense alternativa”. També han indicat que es van organitzar per evitar incidents: “Ens vam organitzar, vam informar la gent perquè recollís les seves coses i sortís, per por a la brutalitat policial”, han comentat.
Alhora, han rebutjat que se’ls vinculi amb la delinqüència i han denunciat una criminalització col·lectiva: “Nosaltres no som delinqüents”, han defensat. Han reconegut que entre les més de 400 persones que hi havia a l'antic institut podia haver-hi algú que hagués delinquit, però s'han preguntat si això és responsabilitat del conjunt dels residents o “de la ineficiència policial i judicial”.
En aquesta línia, han indicat la diversitat de perfils que formaven part del B9, amb persones procedents del Senegal, Gàmbia, Guinea Conakry, Camerun, la República Centreafricana, el Marroc, Mauritània, Mali i altres països, així com de Centreamèrica, d’Ucraïna i també catalanes. Han afirmat que hi havia dones, persones amb problemes de salut i joves que havien estat tutelats per l’administració. “Quina vergonya deixar nois així al carrer que han estat responsabilitat seva”, han manifestat. També han subratllat que no totes les persones es troben en situació administrativa irregular i que algunes tenen “permisos de treball i residència, amb contractes indefinits”, però no poden accedir a un habitatge “pel racisme immobiliari i el preu de l’habitatge”.
Reunió amb la Generalitat
Per la seva banda, fonts municipals, han explicat a l'ACN que han tingut constància de l'ocupació de Can Bofí Vell a través de la carta que els afectats van publicar diumenge a EL País. Han indicat que estan molt ben assessorats per l'entitat Badalona Acull i han assenyalat que aquest dilluns al matí l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es reunirà amb representants del Govern per abordar la problemàtica.
Els Mossos han assegurat que no han fet cap actuació entorn de l'antic alberg, tot i que han admès que hi tenen desplegada una patrulla per dur a terme tasques de vigilància i seguretat a la zona.