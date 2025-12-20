Els desallotjats del B9 dormen sota la C-31 a Badalona i Albiol diu que farà desmuntar les tendes

Durant la nit de divendres les persones desallotjades de la nau B9 de Badalona han acampat a sota de la sortida 210 de la C-31 a Badalona, en ple barri de Sant Roc, després que la Guàrdia Urbana impedís aquest mateix dia que instal·lessin tendes a la plaça de davant de l’edifici. En declaracions a RAC1, l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha anunciat que farà desmuntar les tendes. “No es permet l’acampada a la nostra ciutat”, ha dit. Ha afegit que es tindrà “mà esquerra” per la pluja, però que no vol que la situació “s’allargui en el temps”.
Entitats socials que donen suport al col·lectiu van buscar divendres ubicacions alternatives davant l’amenaça de pluja i van concloure que aquest era el lloc més adient per aixoplugar-los.
En aquest punt a sota de l’autopista, hi ha desenes de tendes instal·lades, on els desallotjats s’han refugiat durant la nit i aquest dissabte al matí hi continuen, resguardats de la pluja.
Estem treballant perquè la normalitat torni a la zona i la normativa no permet l'acampada a la ciutat", ha volgut deixar clar Albiol, que ha respost directament a les crítiques de "racisme institucional" i manca de suport als desallotjats del B9. "El que ha de fer l'ajuntament és donar un habitatge o pagar una pensió a 400 persones que ocupaven il·legalment un immoble? És això?", s'ha preguntat en veu alta l'alcalde de Badalona.
Crítica als relators de l'ONU: "Deu ser una broma"
"I si n'arriben 400 més, també ho hem de fer? Els qui fan aquests plantejaments sí que utilitzen aquestes persones", ha etzibat Albiol, que ha sentenciat que "no es pot acollir absolutament a tothom". "Els recursos materials i econòmics són finits i no s'estiren com un xiclet", ha recalcat l'alcalde de Badalona, que ha recordat que els 400 migrants ocupaven "il·legalment" l'antic institut B9. En paral·lel, Albiol ha criticat els dos relators de l'ONU que han condemnat el desallotjament del B9 i han alertat que pot ser una "greu violació" dels drets humans. "Deu ser una broma. Per començar, no han demanat l'opinió de l'Ajuntament de Badalona, i molt menys del seu alcalde", ha lamentat el batlle de Badalona.
"I segon, l'ocupació il·legal és un delicte i jo ho he d'acceptar? Per un tema de drets humans? Gent que fa dos anys que fa la vida impossible als veïns de la zona?", ha qüestionat per triplicat Albiol, que ha detallat que unes 30-40 persones de la B9 sí que estaven controlades i ateses pels Serveis Socials de Badalona. "I el dia del desallotjament hi havia a dins una unitat amb deu treballadors de Serveis Socials per atendre totes les persones. Només una cinquantena es van apropar", ha calculat Albiol, que ha insistit que l'espai de l'antic institut B9 és necessari per construir una comissaria entre els barris de Sant Roc i el Remei. "Es tracta d'una zona amb un problema de desestructuració social, amb molts habitatges amb la llum punxada. Cal posar-hi solució", ha conclòs l'alcalde de Badalona.