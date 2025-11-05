Els votants d'Aliança Catalana i Vox són els més conspiranoics, segons el CEO

La conspiració s'instal·la entre els votants d'Aliança Catalana i Vox. Això és el que ha conclòs el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) arran d'una enquesta presentada aquest dimecres. Les dades diuen que un 65% de simpatitzants de la formació de Sílvia Orriols responen a aquest perfil conspiranoic, així com un 55% de simpatitzants del partit d'Ignacio Garriga. Els segueixen els del PP i Junts, que se situen al voltant del 40%, mentre que els d'ERC estan al 35% i els del PSC i la CUP estan al 20%. Els propers als Comuns són els qui menys s'ajusten a aquest perfil, al voltant del 15%.
En termes generals, un de cada tres ciutadans té un nivell elevat de pensament conspiratiu. La institució dirigida per Joan Rodríguez Teruel ha conclòs el grau de pensament conspiratiu de la població a partir de 12 preguntes concretes i s'ha etiquetat amb un nivell alt a qui sistemàticament desconfia d'idees o veritats que han estat demostrades o argumentades per institucions o experts. En canvi, aquests mateixos perfils creuen que hi ha una realitat amagada en molts temes.
Els qui abracen les teories conspiranòiques solen estar més exposats a notícies falses i s'informen més per xarxes socials. A més, el fet que no es creguin les "veritats oficials" redueix la preocupació per l'habitatge, dobla la preocupació per la immigració i la seguretat, i redueix l'interès per les infraestructures i el transport. A més, els perfils conspiracionistes multipliquen per deu la creença que els experts i científics manipulen habitualment les dades per defensar interessos polítics i també són molt més propensos als lideratges i la comunicació no convencionals, així com al populisme.
Els nois joves prioritzen nivell de vida a democràcia
Per altra banda, hi ha més gent que preferiria viure en un país capaç de garantir un nivell de vida adequat als seus ciutadans, encara que no sigui del tot democràtic (40%) que aquells qui triarien viure en un país governat democràticament, encara que no garanteixi un nivell de vida adequat als seus ciutadans (34%). La diferència entre les dues visions enfrontades pel CEO és més àmplia entre les generacions més joves, sobretot els homes. Una altra enquesta de l'ICIP presentada fa tan sols un dia també es referia del creixent caràcter autoritari del jovent.
Un 62% de nois entre 16 i 24 anys apostaria per més nivell de vida en detriment de la democràcia, una premissa que també comparteixen el 54% d'homes entre 25 i 34 anys. La priorització de qualitat de vida en perjudici de la democràcia també és destacable entre els votants de Vox (64%) i els del PP (57%), a qui segueixen els simpatitzants d'Aliança Catalana (49%).
El 42% creu que s'exagera el perill d'algunes malalties
Encara en el marc de la conspiració, el nombre de ciutadans que creuen que les administracions exageren els perills d'algunes malalties per interessos és més alt que aquells qui ho rebutgen. Pel que fa al coronavirus, els qui creuen que va ser desenvolupat en un laboratori com a arma biològica són un 25% del total, mentre que un 26% ho nega. Alhora, un 21% de la gent creu que les vacunes fan més mal que bé, i que les empreses farmacèutiques ho amaguen, però en aquest cas, sis de cada deu ho rebutja.
Encara en el terreny de les teories conspiratives, un 60% dels ciutadans creuen que les agències governamentals controlen la població sense que aquesta ho sàpiga, i un 47% assegura que hi ha tecnologies molt avançades que també es mantenen ocultes perquè perjudiquen grans interessos. Tres de cada quatre enquestats afirmen que el govern amaga sovint informació rellevant a la ciutadania i que un petit grup de persones pren les decisions importants a escala mundial per afavorir els seus interessos.
En la mateixa línia, un 79% de la població creu que els mitjans de comunicació censuren informació per protegir els interessos dels poderosos. De fet, un 40% no confia en els mitjans tradicionals, un sentiment similar en els alternatius o independents a internet. Pel que fa als comicis, un de cada tres ciutadans creu que els resultats es manipulen fins i tot en els països desenvolupats. Una altra de les premisses analitzades és la que afirma que a Europa s'està afavorint la immigració perquè la població autòctona sigui substituïda, cosa que creu el 21% de la gent.
A favor de la immigració, contra les ajudes
Pel que fa a la immigració, la majoria creu que és bona per l'economia i la cultura, i hi ha més gent que creu que fan del país un lloc millor que no els qui pensen el contrari. Amb tot, el 58% pensa que s'estan perdent les tradicions i la nostra manera de ser, i quatre de cada deu veu que el país abans funcionava millor i que ara ha perdut el rumb. Alhora, el 53% està convençut que els nouvinguts reben més ajudes que els autòctons.