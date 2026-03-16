Feijóo demana a Vox que aparqui les «excuses» i faciliti els governs del PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamar a Vox “responsabilitat amb els votants i amb Espanya” després de les eleccions a Castella i Lleó . “Existeix l’alternativa numèrica i hi ha d’haver una alternativa política”, ha sostingut en referència a l’extrema dreta, que continua sent necessària per poder conformar majories tant a Castella i Lleó com a Extremadura i Aragó. Feijóo ha considerat “excuses” les raons de Vox per no tancar acords amb el PP. “Ens estem jugant una alternativa per Espanya”, ha assenyalat.
Ho ha dit aquest dilluns davant la junta directiva de la formació, després que aquest diumenge el PP hagi vist lleugerament incrementat el seu suport a les eleccions a Castella i lleó (de 31 a 33 escons), mentre que Vox (de 13 a 14) ha vist reduït a només un el salt en escons que esperava, quedant per sota del 20% que auguraven algunes enquestes. El líder del PP ha dit a Vox que “ja n’hi ha prou de bloqueig” i que Vox ha de triar entre “el respecte a la majoria dels espanyols o fer majories de bloqueig amb el sanchisme”.
El dirigent conservador ha afirmat que “la majoria dels qui no volen Sánchez no estan a favor d’una guerra”, i ha escomès contra el president espanyol per ser “felicitat pels aiatol·làs i per Hamàs”. Ha considerat que el “no a la guerra” de l’executiu espanyol obeeix només a “l’interès” electoral de la Moncloa.
Feijóo ha citat totes les eleccions autonòmiques que el seu partit ha guanyat des que ell n’està al capdavant. Ha subratllat els 50.000 vots guanyats, els prop d’un 4% més i els 2 escons més obtinguts. Ha ironitzat amb “l’alegria del PSOE” per haver perdut, tot dient: “No els penso treure l’alegria a ningú”. Feijóo ha posat en valor em currículum electoral del seu mandat al davant de la seva formació: “Hem guanyat deu de dotze eleccions”.
Els resultats a Castella i Lleó mostren un escenari amb variacions significatives respecte de les eleccions a Extremadura i l’Aragó. El PP guanya també i creix dos escons, fins als 33, lluny en tot cas de la majoria absoluta i depenent de Vox. Però en aquest cas, l’ascens de l’extrema dreta ha estat mínim, passant de 13 a 14 escons i fent curt just quan semblaven més altres les expectatives. I el PSOE ha mostrat senyals de recuperació, experimentant un increment de vot i percentatge i passant de 30 a 32, mentre les forces a la seva esquerra perdien embranzida.