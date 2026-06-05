Junqueras i Rufián coincideixen (per vies diferents) en l'apropament d'Esquerra a Compromís

Són dos moviments que no estan relacionats, però que s'han produït aquest divendres en paral·lel. Per una banda, Oriol Junqueras ha expressat de manera pública el seu "desig i voluntat" -sense cap avenç per ara, com apunten fonts d'ERC- que Esquerra concorri a les eleccions del País Valencià dins del paraigua de Compromís. I per l'altra, Gabriel Rufián ha anunciat que la seva tercera trobada de la gira a la recerca d'un front d'esquerres serà amb Mònica Oltra, que torna a la política després dels seus afers judicials. No hi ha un vincle directe entre els dos fets, però el que queda clar és que els republicans assagen un apropament amb els valencianistes.
Junqueras vol que ERC tregui el cap al País Valencià més enllà de ser residual, que és el que li ha passat històricament. De fet, el partit agrupa només dotze regidors avui dia a tot el País Valencià i a les últimes eleccions a la Generalitat tot just va poder replegar 4.500 vots. En paral·lel, l'objectiu de Rufián és un altre, perquè la conversa amb Oltra és una més de les que ja ha mantingut amb Emilio Delgado a Madrid i amb Irene Montero a Barcelona per mirar de trobar complicitats per teixir un front d'esquerres que ERC -i altres actors que haurien de participar a la fórmula- rebutgen de manera contundent.
Una coalició entre Compromís i Esquerra?
"Faré tot el possible perquè passi. Si no ha passat fins al moment ha estat perquè n'hi ha hagut d'altres que no han fet tot el possible perquè succeís", ha dit Junqueras sobre un acord amb Compromís responent a la pregunta d'un estudiant de la Universitat Pompeu Fabra durant una roda de premsa que organitzava la mateixa universitat i el Diari de Barcelona. Junqueras ja ha recordat que a les Illes Balears el seu partit es troba integrat a la formació Ara Més, que agrupa Més per Mallorca, Més per Menorca o Ara Eivissa. De fet, aquest espai treballa en un full de ruta compartit per poder consolidar la marca més enllà de les de cada illa, que ja són fortes als seus territoris.
No és pot dir que, des que Junqueras és president d'ERC, no hagi intentat que el partit tregui el cap al País Valencià. De fet, en els primers anys de la seva arribada al càrrec, els republicans van treure els seus resultats més dignes en un territori complicat. De fet, el 2015 ERC va liderar la marca Acord Ciutadà que incloïa Els Verds o Esquerra Unida entre altres, l'intent més ambició d'aconseguir representació a les Corts valencianes, però els més de 100.000 vots rebuts no van ser suficients per obtenir un escó. A les municipals d'aquell mateix any, ERC del País Valencià va aconseguir el rècord de vint regidors, mentre que ara es conforma amb dotze, alguns dins les llistes de Compromís.
El front d'esquerres, a debat entre Rufián i Oltra
En paral·lel al desig de Junqueras de confluir amb Compromís al País Valencià -idea que comparteix Rufián, apunten des del seu entorn-, el cap de files a Madrid ha anunciat aquest divendres un acte a València amb Mònica Oltra, procedent d'Esquerra Unida. En l'acte a Barcelona amb Montero, de fet, el cap de files d'ERC a Madrid ja havia expressat la voluntat de tenir un col·loqui amb Oltra després que hagi tornat a la política i s'hagi postulat com a candidata a l'alcaldia de la capital valenciana. L'acte serà el 19 de juny i tots dos protagonistes comparteixen la voluntat d'aglutinar l'esquerra a través d'una fórmula encara per determinar i que genera tensions públiques a ERC, però també a Compromís, amb Joan Baldoví, procedent del Bloc Nacionalista Valencià, tancant la porta al front d'esquerres.
Com a tots els partits implicats, a Compromís també hi ha veus favorables i contràries a la idea de Rufián. Un referent del nacionalisme valencià, Enric Morera, del Bloc, president de les Corts valencianes en les dues legislatures del Botànic, se sumava aquesta setmana a una de les propostes que ha fet el cap de files d'ERC a Madrid. Morera compartia un mapa que situava cada esquerra sobiranista al seu territori, amb ERC a Catalunya, Compromís al País Valencià o Ara Més a les Illes Balears, i deia: "Cadascú a casa seva i ja ens coordinarem després". Una opció que, això sí, deixaria Sumar i els Comuns en un segon pla difícil d'acceptar.
Compromís, a la recerca del sorpasso
L'interès verbalitzat de Junqueras per poder confluir amb Compromís arriba en ple moment d'auge de Compromís al País Valencià i en un moment on es qüestiona l'aliança amb Sumar a l'Estat. De fet, una de les dues diputades de l'espai de Compromís ha abandonat el grup parlamentari dels de Yolanda Díaz i ha passat al grup mixt. Tornant al País Valencià, les enquestes somriuen als de Joan Baldoví, que han agafat la bandera de l'oposició contundent al PP, especialment després de la tràgica gestió de la dana per part de Carlos Mazón.
Una enquesta interna de Compromís publicada el passat febrer situava un empat tècnic a quatre bandes amb Vox, el PP i el PSPV. Concretament, els valencianistes empataven amb l'extrema dreta amb una xifra d'entre 25 i 26 escons mentre que els dos partits tradicionals n'obtenien un de menys. Aquesta mateixa setmana, una altra enquesta rebaixava les xifres i situava a Compromís entre els 20 i els 22 escons, però molt per sobre dels 15 actuals i dibuixant un possible sorpasso als socialistes, que encara poden anar més a la baixa si continuen els escàndols judicials del PSOE. El context, doncs, convida a una entesa d'ERC amb Compromís al País Valencià.