Carlos Mazón no serà jutjat per la gestió de la dana

Carlos Mazón esquiva, per ara, el judici per la gestió de la dana. El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJCV) ha refusat per unanimitat investigar l'expresident valencià pel seu paper en el tràgic temporal. El motiu és que no aprecia "caràcter de delicte" en els fets descrits per la jutgessa de Catarroja després de mesos d'investigació i que va transmetre fa unes setmanes en una exposició elevada al TSJCV. Així doncs, la causa torna en mans de la magistrada que, per la condició d'aforat de Mazón, no pot investigar-lo tot i que sí que ha recollit un seguit de proves i testimonis sobre el seu paper durant la dana.
Els cinc magistrats que integren l'òrgan judicial descarten, per tant, declarar la seva competència per obrir una causa penal contra Mazón. Tots cinc basen la seva decisió principalment a dir que l'expresident valencià no ostentava la posició de garant d'un deure, fet essencial per poder ser investigat per un delicte d'homicidi per imprudència en la modalitat de comissió per omissió. Dit d'altra manera, constaten que la legislació marca el càrrec de president autonòmic no té responsabilitats penals en els possibles drets fonamentals no garantits durant una emergència com la del 29 d'octubre de 2024.
Tot i que el TSJ admet la necessitat de les víctimes d'"obtenir justícia i reparació", afegeix que només pot analitzar la responsabilitat de Mazón "des d'una perspectiva juridicopenal" i no moral o política. Els magistrats tampoc veuen elements que acreditin la participació de Mazón en l'enviament del missatge Es-Alert. Cal recordar que l'alerta als mòbils es va enviar massa tard, quan ja hi havia molts pobles inundats i les primeres víctimes mortals. Per la causa sí que s'investiga l'exconsellera d'Interior, Salomé Pradas, i el seu número dos en aquell moment.
Fa uns dies, la Fiscalia del TSJCV va demanar al tribunal la devolució de la causa perquè continués amb la investigació a Catarroja, ja que considerava que en el moment processal actual no hi havia "indicis suficients de criminalitat" contra Mazón. Ara bé, la mateixa Fiscalia també deixava clar que no era "descartable" que l'aparició de noves proves pugessin fer canviar el seu parer en un futur. Pot ser que el TSJCV decideixi investigar Mazón en un futur? Sí, si rebés una nova exposició elevada en què constatés que hi ha proves de delicte. És un canvi de decisió que no sol ocórrer i que només podria passar tenint en compte l'excepcionalitat de la causa.
La jutgessa de Catarroja sí que veu indicis delictius
La magistrada de Catarroja sí que entén que existeixen indicis de delicte contra Mazón i aprecia una “absoluta negligència” en la gestió i la coordinació de l'emergència per part de l'expresident i un “nexe causal” amb les morts de persones per falta d'avisos. “Ens trobaríem davant la presència d'indicis d'una absoluta negligència en la coordinació i gestió de l'emergència en el nivell suprem de decisió: el president de la Generalitat Valenciana”, concloïa. La jutgessa assevera que “en tots i cadascun dels casos”, en referència a diverses morts relatades en la interlocutòria, és “rellevant” que no s'adoptessin mesures d'alerta des d'una conselleria a la qual el president podia donar ordres.
La jutgessa ha ofert en fins a tres ocasions que Mazón declarés voluntàriament com a investigat, però l'expresident valencià s'hi ha negat. Durant els més de 15 mesos d'investigació, la magistrada sí que ha escoltat més de 500 testimonis, entre els quals hi ha l'entorn de Mazón, els seus escoltes, la periodista Maribel Vilaplana o l'amo del Ventorro. El tiquet del restaurant o el del pàrquing on va aparcar la periodista han servit per determinar on era Mazón durant les hores més delicades del temporal. Tota una feina de la magistrada que, per ara, no ha acabat amb investigació a Mazón.