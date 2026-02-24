Pérez Llorca, com Mazón: el PP elimina els autors catalans i balears del batxillerat

El nou president valencià Juanfran Pérez Llorca va deixar clar en la seva investidura que no es posaria d'acord amb Vox contra el català. Doncs bé, aquell compromís ha quedat només en paraules i aquest dimarts s'ha confirmat que el PP continuarà en la guerra anticatalanista que va iniciar Carlos Mazón. La Conselleria d'Educació ha anunciat que eliminarà els autors catalans i balears del currículum de batxillerat dels estudiants valencians, una iniciativa proposada per l'anterior executiu i que l'actual govern valencià ha decidit posar en marxa a partir del pròxim curs.
Què implica aquesta modificació? Doncs que els estudiants que cursin primer i segon de batxillerat a partir del pròxim curs no podran estudiaran autors com Ausiàs March, Mercè Rodoreda, Jacint Verdaguer, Ramon Llull, Angel Guimerà, Salvador Espriu o Josep Pla. En canvi, el currículum de les assignatures de castellà inclou l’estudi d’autors en castellà de països llatinoamericans, a milers de quilòmetres del País Valencià o de l'Estat. Aquí, el govern del PP, pel que sigui, no hi ha vist cap problema.
La consellera d'Educació, Carmen Ortí, defensa que la proposta de nou currículum de Batxillerat s'alinea amb la normativa que estableix la cooficialitat de castellà. Així ho ha manifestat Ortí sobre l'esborrany de currículum per a aquesta etapa que aquest dimarts ha passat per la Mesa Sectorial d'Educació. Així, entre altres qüestions elimina les referències a la “literatura catalana” i contempla lectures “de la literatura valenciana i de les principals autores i autors valencians” en diferents èpoques i moviments.
Oposició de sindicats i entitats
La decisió ha rebut una forta oposició de sindicats i entitats. El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) considera que la modificació del currículum "aplica un criteri estrictament geogràfic que va contra el rigor científic". Per això, advoca per mantenir el currículum actual, que no limita la possibilitat d'estudiar autors de tot el domini lingüístic del català, de la mateixa manera que al currículum de castellà explicita l'estudi d'autors de tot l'Estat i, fins i tot hispanoamericans, i no es limita als estrictament valencians en llengua espanyola.
En termes similars, la Federació d'Ensenyament de CCOO ha denunciat "sense embuts" que la Conselleria no està fent "retocs tècnics, sinó una reorientació ideològica del currículum". "La comunitat educativa ja no aguanta més reformes ideològiques que es fan sense escoltar i sense dotació real", adverteixen. Per a CCOO, aquest enfocament "pot acabar arraconant molt més el valencià i empobrint el plurilingüisme real". Per tot això, fa una crida a sumar-se "massivament" a la manifestació convocada dissabte que ve.