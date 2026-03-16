Els Comuns insten el Govern i ERC a no frenar els pressupostos per un «element tècnic»

Els Comuns han recomanat aquest dilluns al president de la Generalitat, Salvador Illa, no retirar els pressupostos i han cridat ERC i PSC a no frenar-ne l'aprovació per un "element tècnic". Així ho ha expressat la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, en roda de premsa a la seu del partit, on ha opinat que "no és moment de retirar absolutament res", sinó d'instar a ambdues formacions a no regir-se per "tecnicismes". També ha confiat que tant el govern espanyol com el català faran "la feina que els pertoca" per tenir-los. "Que hi hagi els moviments que facin falta", ha respost Vidal després de ser preguntada per la posició de Madrid. A parer seu, la majoria "nítidament" d'esquerres del Parlament, a diferència del Congrés, ha de permetre l'acord.\r\n