Després de mesos d'indagacions, Carlos Mazón està una mica més a prop de ser imputat per la dana al País Valencià. La jutgessa de Catarroja que investiga la gestió del tràgic temporal ha fet el primer pas per investigar l'expresident de la Generalitat valenciana. Ho ha fet aquest dimarts a través d'una exposició raonada a la sala penal del Tribunal Superior de Justícia de València, un pas previ per acabar imputant Mazón. Cal recordar que, per la condició d'aforat com a diputat a les Corts, Mazón només pot ser investigat pel TSJCV i no pel jutjat d'instrucció.
Cal recordar que a la causa de Catarroja s'investiga la consellera d'Interior del moment, Salomé Pradas, i el seu número dos. La jutgessa ha oferta en fins a tres ocasions que Mazón declarés voluntàriament com a investigat, però l'expresident valencià s'hi ha negat. Durant els més de 15 mesos d'investigació, la magistrada sí que ha escoltat més de 500 testimonis, entre els quals hi ha l'entorn de Mazón, els seus escoltes, la periodista Maribel Vilaplana o l'amo del Ventorro. El tiquet del restaurant o el del pàrquing on va aparcar la periodista han servit per determinar on era Mazón durant les hores més delicades del temporal.
Ara bé, les diferents declaracions que s'han anat produint al jutjat de Catarroja han evidenciat les contradiccions de Mazón durant tot el procés. Per exemple, els escoltes i el xòfer de l'expresident valencià han evidenciat que va arribar a Palau al voltant de les 20 hores, i no a les 17 hores com ell i el PP havien dit inicialment. Després d'un dinar de quatred hores al Ventorro amb Vilaplana, Mazón va acompanyar la comunicadora a l'aparcament on havia deixat el cotxe. Des d'allà, teòricament, hauria anat directament a la Generalitat i posteriorment al Cecopi, on va arribar uns minuts més tard de l'enviament de les alertes mòbils que, d'haver-se fet abans, hagués salvat moltes vides.
L'incompareixença de Mazón és evident però fins ara és impossible investigar-lo per la condició d'aforat. Quan va plegar, el president valencià va mantenir l'acta de diputat per protegir-se davant aquesta possible imputació. Malgrat que el relat dels fets d'aquell dia es va acalarint, queda per saber què feia Mazón durant els 37 minuts crítics de la dana en què va estar desaparegut. Si va acomiadar-se de Vilaplana prop de les 19 hores i va arribar a Palaua pocs minuts abans de les 20 hores, què va fer en aquells minuts? El trajecte entre el pàrquing i la Generalitat valenciana és de 5-10 minuts a peu. Aquesta serà una de les coses que s'aclariran si finalment Mazón pot ser investigat.