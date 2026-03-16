ERC proposa un paquet anticrisi amb una rebaixa de l'IRPF a les rendes baixes

El grup d'ERC al Congrés ha plantejat al govern espanyol un paquet de mesures econòmiques, fiscals i socials per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Entre altres, proposa reduir l'IRPF a les rendes baixes i augmentar-lo tant a les rendes del treball de més de 300.000 euros com a les rendes del capital. A més, ERC també proposa limitar la pujada de l'índex de referència dels lloguers al 0%, reforçar el control dels increments de preus per part de la CNMC —especialment en combustibles i productes bàsics— i recuperar les bonificacions del transport públic durant el 2026. El document també planteja evitar una deflactació general de la tarifa de l’IRPF. Segons ERC, una rebaixa general d'aquest impost només beneficiaria les rendes altes. A més, els republicans proposen la creació d'un impost extraordinari a les empreses energètiques si la inflació derivada del conflicte es prolonga i les grans operadores registren beneficis extraordinaris. El paquet també inclou un reforç de l'escut social, amb propostes com prorrogar fins a dos anys els contractes de lloguer que vencin el 2026 i 2027 a petició del llogater i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. També limitar l'augment de les quotes hipotecàries vinculades a l'Euríbor en l'habitatge habitual.\r\n