El Govern descarta millorar el preacord amb els mestres i demana «realisme» a USTEC

"Demano un exercici de responsabilitat i una profunda reflexió a la comunitat educativa". Aquesta ha estat la primera reacció de la consellera d'Educació, Ester Niubó, després que els docents hagin rebutjat el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats. La consellera s'ha reunit d'urgència al Parlament amb el president Salvador Illa i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, per valorar els resultats de la consulta i la decisió del Govern és que manté la voluntat de desplegar el preacord, tancant la porta a nous canvis, i que convocarà els sindicats per valorar la situació un cop el 65% dels docents ha rebutjat el preacord.
Niubó ha defensat el preacord i ha recordat que "enfortia" el sistema educatiu i que "millorava" les condicions dels docents. Per això, ha enviat un missatge cap a USTEC: "El país avança per la via dels acords, i l'alternativa és el bloqueig, que no és positiu per a ningú". La consellera ha insistit que és un pacte "sense precedents" i ha demanat "realisme" al sindicat majoritari dels docents per via d'una "profunda reflexió" i d'un "exercici de responsabilitat". Per altra banda, ha dit respectar les futures vagues, però també ha demanat que siguin "compatibles" amb un final de curs "ordenat". "El Govern ha fet els deures i és la comunitat educativa qui ha de reflexionar", ha sentenciat.
El "no" dels docents a l'acord ha agafat el Parlament enmig del ple sobre els pressupostos, motiu pel qual els partits han aprofitat per reaccionar als resultats de la votació des de la cambra catalana. Tant ERC com els Comuns han apostat per discursos similars i han demanat a Niubó que torni a negociar amb els sindicats. Els republicans han demanat un "nou esforç" a la consellera i els Comuns que "torni a començar". Per contra, Junts ha plantejat que Niubó ha d'apartar-se del càrrec i que ha de ser Illa qui ha de posar-se en la primera línia de la negociació per mirar de solucionar la crisi.
Els socis demanen al Govern que torni a negociar
Els socis de l'executiu li han demanat que torni a taula a negociar. ERC ha demanat al Govern un "nou esforç" per aconseguir un acord que inclogui tota la comunitat educativa. "No tenen excuses", ha reiterat la portaveu parlamentària, Ester Capella, que ha recordat el paquet de recursos en educació que han pactat l'executiu i ERC als pressupostos. "Ens hem de conjurar tota la cambra per salvar l'educació", ha conclòs Capella. El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afegit a través de xarxes que respecten el resultat de la consulta i que continuaran treballant al costat de la comunitat educativa per "l'excel·lència del sistema i la preeminència del català a les aules".
En una línia similar, els Comuns han instat Educació a "tornar a començar" en les converses per resoldre el conflicte educatiu i que escolti la veu de totes les parts. "El "no" dels docents demostra que no anava només de retribucions o de posar més recursos per la inclusiva, sinó que això va de model", ha opinat Jéssica Albiach, presidenta parlamentària dels Comuns. Així, ha demanat que les futures negociacions facin "un cop de timó" al conflicte educatiu. "No pot ser que l'escola acabi fent-se càrrec de tots els malestars i problemes que tenim com a país", ha clos Albiach.
Junts demana a Niubó que s'aparti
Des de l'oposició, allau de crítiques contra Niubó. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat a la consellera d’Educació que s’aparti del càrrec i ha defensat que és el moment que Illa lideri “en primera persona” la crisi educativa. “Els mestres han decidit dir de manera contundent que no, que això va de dignitat”, ha dit per la seva banda la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, tot considerant que la votació suposa que els mestres “fan una esmena a la totalitat” al Govern i als seus socis. Per Sales, ara la pregunta és “si ERC i Comuns donaran validesa al pressupost després del resultat” de l’enquesta dels mestres.
Al seu torn, la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, considera que mestres i professors han donat un "bufetada monumental" a Niubó. "Exigim la reobertura de les negociacions sense límits ni cotilles imposades per interessos de partits", ha afegit. Així mateix, ha carregat contra ERC i Comuns per no condicionar els pressupostos a la resolució de la "crisi" en educació i els ha atribuït una "responsabilitat majúscula". "Els pressupostos no haurien de tirar endavant si no es resol la situació crítica de l'educació", ha insistit la diputada cupaire.
El 65% dels docents rebutja el preacord
La remor del carrer que s'ha pogut sentir aquests darrers dies en les últimes manifestacions s'ha acabat fent realitat. Els docents han rebutjat amb un 65% el preacord assolit per USTEC, Professors de Secundària, CCOO i UGT divendres passat amb el Departament d'Educació. Per contra, només un 35% dels docents han avalat el pacte assolit amb la conselleria. D'aquesta manera, doncs, la vaga general educativa d'aquest divendres continua convocada per totes les organitzacions sindicals impulsores de la consulta. El professorat insisteix que el sou no és el seu objectiu prioritari, sinó les millores estructurals i avançar cap a una "educació de qualitat".
La consulta oberta a tot el professorat s'ha tancat amb un 61% del cens total. És a dir, han participat en la votació 60.686 docents d'arreu del país. Aquesta xifra és deu punts percentuals superiors a la registrada en la consulta del 13 de març, en la qual els sindicats de la vaga preguntaven al professorat sobre el polèmic acord amb CCOO i UGT. Llavors, 42.965 docents van participar en l'enquesta, mentre que aquesta vegada s'han registrat 20.000 vots més. En aquesta votació també ha participat molta més gent que la que habitualment vota en les eleccions sindicals, on la participació és menor del 40%. El clam dels docents ha estat clar: rebutgen l'acord amb Educació i es comprometen a fer totes les mobilitzacions necessàries fins assolir els seus objectius.