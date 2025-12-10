La llei contra la multireincidència avança amb l'aval de PP, PSOE i Junts

Els vots de PP, PSOE, Vox, Junts i el PNB han permès l’aprovació en comissió del dictamen de la nova llei contra la multirreincidència plantejada pels de Carles Puigdemont. Amb aquest pas, la iniciativa supera un tràmit més i ara anirà al Congrés i al Senat, on tindria més que garantida la seva aprovació amb els vots de socialistes i populars. Durant la reunió de la Comissió de Justícia celebrada aquest dimecres, la diputada de Junts Marta Madrenas ha destacat que la proposta és “pràctica, quirúrgica i necessària” i s’ha elaborat de la mà d’advocats, fiscals, acadèmics i magistrats.
“Titllar aquesta llei de populista s’aparta molt de la realitat”, ha remarcat. “Hem escoltat tothom: els que persegueixen el delicte, els que l’han de jutjar i les víctimes”, ha apuntat, tot dient que cal “actuar” per acabar amb la “impunitat”. “Aquesta llei no criminalitza ningú”, ha conclòs. Des de Junts ressalten que alcaldes “de tots els colors polítics” denuncien la “sensació d’abandonament” davant la reiteració delictiva de certs individus que cometen “desenes i desenes” de furts lleus sense arribar “mai de la vida” a entrar a la presó.
Per part d’ERC, la diputada Pilar Vallugera ha criticat la manera com s’ha tramitat la llei, responent, ha dit, a interessos polítics del moment. “Em sembla lamentable que hàgim treballat això d’aquesta manera”, ha asseverat abans d’anunciar que els republicans s’abstindrien en la votació. Per la seva banda, formacions d’esquerres com Sumar, EH Bildu o Podem s’han mostrat contràries a la proposta en considerar-la “punitivista” i condicionada per l’auge de l’extrema dreta i els seus discursos sobre inseguretat.
Des del PSC, la diputada Mercè Perea ha dit que la multireincidència genera una “gran sensació d’inseguretat”, impunitat i “desconfiança ciutadana”. “Distorsiona la convivència”, ha remarcat, tot valorant la tasca feta des dels ajuntaments socialistes de Barcelona, L’Hospitalet o Sabadell, entre d’altres. Per part del PP, el diputat Santi Rodríguez ha dit que els socialistes només veuen la proposta sobre la multireincidència com una “oportunitat” per “acostar-se a Puigdemont” i allargar “l’agonia” del govern de Pedro Sánchez.
La norma, que ha rebut els vots en contra de Sumar, EH Bildu i Podem i l’abstenció d’ERC, es votarà al Congrés al febrer, passarà al Senat i podria tornar al Congrés per a la seva aprovació definitiva a l’abril.