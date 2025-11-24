470 detinguts en mig any: les xifres del nou pla dels Mossos contra la multireincidència

Cerimònia de confirmació de la cúpula del Departament d'Interior i dels Mossos d'Esquadra amb l'anomenat "Pla Kanpai", la nova eina organitzativa de la policia catalana contra la delinqüència multireincident. Aquest programa, que compta també amb la col·laboració de la seguretat privada, les policies locals i el Cos Nacional de Policia (CNP) espanyol en matèria d'estrangeria, ara compleix mig any. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha volgut subratllar que "el Pla Kanpai ha vingut per quedar-se". Tot seguit, es farien desfilar per una pantalla les diapositives amb els primers resultats d'aquests operatius. En els primers sis mesos, s'hi han comptat 470 persones detingudes, que entre totes elles acumulen més de 4.000 antecedents policials, és a dir, una mica menys de 10 incidents investigats per cadascuna d'elles.
Entre la resta de xifres aportades s'inclou també que s'ha arribat a demanar la identificació de 24.000 persones, durant aquest mig any, en el marc de les batudes policials del "Pla Kanpai". A banda, algunes investigacions han donat fruïts concrets: amb 24 detencions es van recuperar uns 2.000 mòbils i es van intervenir 116.000 euros.
A l'hora d'explicar el perfil de delinqüent al qual fan seguiment, els Mossos detallen que tenen localitzats 830 persones que funcionarien sota els paràmetres del lladre reinicident, ja que sobretot són persones que es dediquen als furts i als robatoris a establiments comercials. "Tot i ser només el 10% dels autors, concentren el 33,9% dels delictes", exposen des de la policia catalana. També els defineixen com "lladres oportunistes que delinqueixen i viuen a zones que coneixen bé per moure’s, reunir-se, robar i ocultar objectes".
Nous paràmetres: inclouen els que tenen "risc de persistència"
Però com que una de les prioritats de la Generalitat és rebaixar la percepció d'inseguretat -que moltes vegades no té a veure amb el volum de delictes d'una zona, sinó amb l'alarma social que s'hi genera- també s'ha anat més enllà en el "Pla Kanpai" i s'ha introduït un nou perfil d'investigat menys prolífic. Ja no cal ser acumular molts antecedents per formar part de la llista d'objectius dels Mossos contra la multireincidència: ara s'hi ha afegit la categoria de Delinqüent Actiu amb Risc de Persistència (DARP). Si compta amb dues investigacions policials per delictes en sis mesos en una zona concreta, ja pot arribar a formar-ne part.
Incloent aquesta perspectiva, el nou registre dels Mossos cap als DARP arriba a comptabilitzar fins a 3.969 persones. Tres quartes parts del col·lectiu opera a regions metropolitanes (78%), però una altra part (22%) centra la seva activitat a zones menys poblades de Catalunya. El comissari en cap, Miquel Esquius, ha destacat que aquest nou moviment el que fa és "obrir el pla a la resta de poblacions que podien tenir problemes de delinqüència". El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha puntualitzat que amb els paràmetres anteriors que aplicaven "molts pocs delinqüents podien ser considerats multireincidents" i que ara han incorporat els que tenen "una activitat menor, però també repetitiva a determinats pobles de Catalunya". Segons Trapero, a una localitat petita, que una persona cometi pocs delictes pot generar una "alarma" diferent a la que es produeix a Barcelona, on aquesta gravetat "es difumina". "Superem el concepte anterior i ara aquest ens és vàlid per a qualsevol indret de Catalunya", clou.
Més actors implicats i detencions per estrangeria
Però això no té a veure només amb els Mossos. Els dispositius, que són els hereus d'altres desplegaments policials anteriors amb noms diferents i estratègies lleugerament diferenciades, inclouen actors com la Policia Nacional espanyola. Això fa que algunes de les detencions que s'acaben produint no sigui per la comissió de delictes nous que s'enxampen, sinó per la situació administrativa -si té papers o no- de la persona que s'identifica. En algunes ocasions això ha estat especialment polèmic: recentment, l'Ajuntament de Barcelona va catalogar de "desafortunada" la detenció de persones que participaven en una activitat municipal comunitària i que van quedar atrapades en un dispositiu del Pla Kanpai. El desplegament dels Mossos, la Guàrdia Urbana i la policia espanyola acabar amb estrangers arrestats per no tenir la situació adminsitrativa regularitzada.