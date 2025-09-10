La detenció d'estrangers durant una activitat comunitària de l'Ajuntament aixeca protestes a Nou Barris

El dijous 28 d'agost el Parc del Turó de la Peira era l'escenari, com és habitual, dels tallers i actes proposats en el marc del "Turó amunt!". Aquest és el nom d'un projecte comunitari integrat dins del Pla de Barris de l'Ajuntament de Barcelona. La programació d'aquell dia incloïa fer ganxet i tufting -una tècnica de teixir catifes-, però també jocs infantils i concerts de música rap i dembow. El clima dispers però amable que embolcalla aquesta mena de cites ocupava el parc. De sobte, però, la trobada popular va quedar alterada. Es desplegaven agents de la Guàrdia Urbana, dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional espanyola.
La irrupció policial va anar immediatament acompanyada d'identificacions, escorcolls i detencions per motius d'estrangeria. Ara, dies més tard, això ha despertat la indignació d'una part del veïnat de Can Peguera i el Turó de la Peira, però també d'altres zones de Nou Barris, ja que els fets van suposar que almenys un veí acabés arrestat i amb una ordre d'expulsió del país per no tenir papers. Tal com ha avançat Noubarris.info, això ha provocat una primera trobada dels veïns preocupats per aquesta actuació policial i una reunió posterior amb el conseller del districte, Xavier Marcé, per conèixer fins a quin punt el consistori tenia coneixement d'aquest dispositiu -la policia local barcelonina en formava part- i quines conseqüències se'n poden derivar.
Entre el gairebé centenar de veïns que aquest dimecres s'han apropat a la seu del districte de Nou Barris a formalitzar la indignació hi havia Pilar Sánchez, del casal de barri La cosa nostra. Tant ella com altres persones presents a la protesta insistien en el tarannà "racista" de l'operatiu que va irrompre al Parc del Turó de la Peira. "No ens van demanar la documentació a cap persona blanca, només a les persones que tenien el color de la pell fosc. Els anaven a buscar a ells", esmenta Sánchez. Tot seguit, detalla amb sorpresa com una de les noies participants del taller va acabar sent una policia infiltrada, segons el seu testimoni. "Hi havia una noia que estava amb nosaltres, fent l'activitat, i de sobte va ser una de les que va sortir corrents perseguint una altra noia que volia marxar, juntament amb la resta de policies. Al final la van tirar al terra i la van ficar a un cotxe policial", remata la dona.
Els testimonis presents a l'acte del 28 d'agost recorden la incursió policial d'aquella tarda com un fet inèdit, que mai no havia passat en aquell context i que rebutgen frontalment. Anant més enllà, però, el conjunt de veïns mobilitzats de Nou Barris lamenten que aquests operatius es fan també a altres punts del districte -com també passa a altres punts de la ciutat- i asseguren que el problema són les batudes que despleguen Policia Nacional espanyola -la responsable en matèria d'estrangeria- per acabar expulsant migrants que encara no tenen la situació regularitzada.
D'organitzar un concert a acabar detingut i en risc d'expulsió
Una d'aquestes persones és l'Alan, veí del Turó de la Peira i ciutadà barceloní des de fa dues dècades. Ell va ser una de les tres persones migrants detingudes, segons el recompte dels presents. Aquell dia actuava en el marc d'una activitat que comptava amb el segell de l'Ajuntament, però a última hora no va poder. En comptes d'això, se'l va emmanillar, traslladar a dependències policials i cursar una ordre d'expulsió del país en sis mesos.
"Vaig ser una persona detinguda. Em van detenir davant la meva dona i els meus dos fills. Se'm van endur, em van empresonar, i al dia següent em van deixar anar, però ho van fer amb una carta d'expulsió. I em sento el perjudicat. Jo també volia col·laborar amb l'Ajuntament, jo també volia fer un xou amb un grup juvenil que tenim de cantants. I mirin tot el que m'ha passat", ha reblat aquest vespre l'Alan, amb un micròfon i un altaveu plantat al mig de la plaça Major de Nou Barris, cedits pels veïns mobilitzats.
La clau de volta del cas és que precisament el programa "Turó amunt!" explicita en la seva definició institucional, redactada per l'Ajuntament, que el parc on es van produir els fets s'ha d'establir com a referent intercultural i d'integració de comunitats estrangeres. "Consolidar el Parc del Turó com un espai inclusiu i dinàmic, oferint activitats culturals, esportives i d’oci que atreguin persones de totes les edats i orígens, posant especial èmfasi en la participació de famílies", fa constar el primer objectiu específic del pla. També es reivindica el pla com una via per "enfortir les relacions interculturals i intergeneracionals, promovent activitats que involucrin diversos grups de població i fomentin l’entesa i el reconeixement de la diversitat".
"Coincidència desafortunada"
En aquest sentit, fonts oficials del districte de Nou Barris apunten a aquest diari que el consistori "admet que la coincidència de l'operatiu policial amb l'acte públic que hi havia convocat va ser desafortunada", i que així s'ha traslladat a la reunió. Igualment, els representants municipals han considerat que la trobada amb els col·lectius veïnals ha estat "cordial i positiva".
Des del cos de Mossos d'Esquadra apunten que aquest operatiu formava part del conegut com a "Pla Tremall". El nom fa referència a un programa se centra a buscar armes blanques, identificar delinqüents multireincidents i, també, detenir estrangers si no demostren que tenen una situació administrativa regular. Malgrat no s'aporta un balanç de detencions o d'objectes comissats en aquest episodi, fonts policials subratllen que el "Pla Tremall" desplega habitualment dispositius policials conjunts -amb la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional espanyola- arreu del territori. El cos espanyol també ha estat contactat per Nació, però no s'ha ofert cap informació sobre el cas en el moment de publicar aquesta informació.
La llei d'estrangeria, en tensió
De fons, mentre a Nou Barris prometen mantenir les protestes sobre aquesta mena de dispositius, siguin o no durant un acte municipal, les complexitats que arrosseguen les exigències de la llei d'estrangeria tornen a fer-se evidents. Al Congrés dels Diputats espera al calaix la proposta de regularitzar de cop mig milió de persones migrants, com s'havia fet en altres ocasions a l'estat espanyol. Les pistes sobre aquest moviment polític, però, de moment s'han diluït.