El govern espanyol planteja regularitzar els immigrants arribats a l'Estat abans del 2025

El grup parlamentari socialista al Congrés dels Diputats ha presentat als grups una proposta per regularitzar els migrants que hagin arribat a l'Estat abans del 31 de desembre del 2024, a través d'una "autorització de circumstàncies excepcionals única". Així es desprèn de l'esborrany del text, al qual ha tingut accés Europa Press, que els socialistes negocien amb els grups parlamentaris, i que modificaria la iniciativa legislativa popular (ILP) per regularitzar mig milió de persones estrangeres, estancada des de fa un any.

Segons la proposta del PSOE, que està subjecta a canvis, l'obtenció d'una nova autorització "per circumstàncies excepcionals única" habilita per tal de residir i treballar a tot el territori estatal, per a aquelles persones estrangeres que es troben a Espanya abans del 31 de desembre del 2024. Hauran de complir, en tot cas, una sèrie de requisits que afegeix que s'establiran per reial decret.

Els socialistes fan referència al nou reglament d'estrangeria, que precisament entra en vigor aquest dimarts i, encara que assenyalen que "millora i flexibilitza els requisits perquè les persones estrangeres puguin obtenir una autorització de residència", reconeixen també que "hi ha un nombre important de persones que no podrà obtenir aquesta autorització malgrat romandre a Espanya durant molt de temps".

Més concretament, fa referència a les persones que hagin desistit de la seva sol·licitud de protecció internacional o persones amb vulnerabilitat. Aquesta és la principal queixa manifestada per les organitzacions que treballen amb migrants, a la qual també s'ha unit el Defensor del Poble en el cas dels menors migrants a qui se'ls rebutja una sol·licitud de protecció internacional.

Així, les ONG adverteixen des del novembre del 2024 de l'"impacte negatiu" que té el nou reglament d'estrangeria en les persones sol·licitants d'asil. A l'exposició de motius, l'esborrany del PSOE recull que Espanya és un país on la migració ha estat "determinant" en el passat i afegeix que continua sent-ho en la construcció del present i futur.

"D'una banda, per l'enorme pes i rellevància que ha tingut l'emigració de tants compatriotes cap a altres llocs del món a la recerca d'oportunitats de vida, destacant la prioritat d'aquestes destinacions cap a Europa i l'Amèrica Llatina. I de l'altra, perquè el nostre país ha deixat de ser només una terra de trànsit o de porta d'entrada cap a Europa, per convertir-se en lloc de destinació", indica.