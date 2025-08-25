25 de agost de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Denuncien que Seat exclou el català de les visites guiades a la planta de Martorell

Plataforma per la Llengua alerta que l'automobilística només ofereix les activitats en castellà i en anglès, i tampoc disposa de manuals d'ús dels vehicles en català

  • Creix la venda de SUV de la marca Seat

ARA A PORTADA

Publicat el 25 d’agost de 2025 a les 18:11
Actualitzat el 25 d’agost de 2025 a les 18:12

L'organització per la defensa del català Plataforma per la Llengua denuncia aquest dilluns en una publicació a X que l'empresa d'automòbils Seat incompleix el "Codi de consum de Catalunya" per no fer visites guiades a la planta de Martorell en català. Com es pot veure a la imatge que comparteixen, Seat només ofereix les visites en anglès i castellà, res de català.

 

A més, explica Plataforma per la Llengua, aquesta no és la primera vegada que s'assabenten que Seat incompleix el Codi de consum de Catalunya, que obliga a totes les empreses del país que l’etiquetatge, instruccions i informació de productes distribuïts a Catalunya estiguin, com a mínim, en català.

Com expressen a la publicació d'X, tampoc disposen dels "manuals físics d'ús dels vehicles en català, ni té l'opció en català al web". Des de l'entitat han demanat al Departament d'Empresa, Indústria i Energia que "hi actuï per a revertir-ho".

Altres empreses que no compleixen el Codi

Diverses empreses han sigut públicament denunciades per Plataforma per la llengua per no complir la normativa lingüística del Codi de Consum de Catalunya. Algunes de les empreses destacades són, Leroy Merlin, denunciada diverses vegades per no oferir informació ni cartells en català; l'empresa d'automòbils Ebro que, com Seat, no té els manuals d'ús en català; i alguns supermercats del país.

Et pot interessar