Dia hivernal per acomiadar la setmana. Al matí, només a la meitat sud del país el cel estarà serè, a la resta ennuvolat i sobretot al Pirineu i Prepirineu. A més, la temperatura mínima serà lleugerament més baixa i la màxima també.
Les pluges també tindran protagonisme. S'espera precipitació al Pirineu, sobretot al seu extrem nord que de manera esporàdica també pot arribar al Prepirineu. En general, serà feble. La cota de neu voltarà els 700 metres i s'acumularan quantitats de precipitació minses, al vessant nord del Pirineu.
El Meteocat manté l'avís per neu a l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. En aquestes dues últimes comarques entre la mitjanit i el migdia serà d'intensitat 3/6 a l'escala del Meteocat. A partir de migdia desapareix l'avís.
Més extens és l'avís per vent, i també d'intensitat 3/6 en algunes comarques. Serà de 12:00 a 18:00 i afectarà a la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Cerdanya, Ripollès, Segarra, Anoia, Alt Penedès, Baix Penedès i Baix Llobregat. A la resta, serà d'intensitat baixa. De matinada afectarà el litoral i a la nit el Pirineu.
Aquest divendres, Barcelona començarà el dia amb uns 10 graus de mínima que s'estiraran fins als 15 a la tarda. A Girona la jornada tindrà zero graus de mínima que arribaran als 15 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim d'un grau que pujarà fins als 13 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb vuit graus que creixeran fins als 17 °C a la tarda.