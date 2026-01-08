La nena catalana raptada pel pare, retinguda en un centre de menors a Itàlia

La Gina, la nena de cinc anys que el pare va raptar a la mare a finals d'any i va ser localitzada a Itàlia el 25 de desembre, continua retinguda en un centre de menors de Nàpols. Tot i que un jutjat català n'ha avalat el retorn a Catalunya per estar amb la mare, la justícia italiana considera que és competent per resoldre el cas.
El passat 13 de desembre, ni la Gina ni el pare es van presentar a casa de la mare, on s'havia de fer el retorn habitual pactat pel règim de visites. El pare tenia la custòdia per estar amb la filla durant els caps de setmanes alterns. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació fins a trobar la nena a Itàlia el 25 de desembre. Estava en un poble petit amb el pare i la seva família. Després de la troballa, la policia italiana va traslladar la nena a un centre de menors de Nàpols.
Des d'aquell dia, la nena segueix al centre de menors. L'equip d'advocades de Carla Vall va iniciar un procés judicial per aconseguir formalitzar el retorn i avui ha fet públic que un jutjat català l'avala. Tot i això, Itàlia es considera competent per resoldre la custòdia i encara no ha pres cap decisió.
En el comunicat fet públic avui, l'equip de Carla Vall ha parlat en nom de la mare i ha explicat que "malgrat totes les gestions fetes amb l'esforç de les administracions locals, autonòmiques i estatals no ha estat possible rebre cap resposta positiva d'Itàlia."
Fonts policials van explicar que el pare no va proferir mals tractes a la filla, però tenia intenció de quedar-se-la. Abans del rapte, la mare ja havia denunciat al pare pels mals tractes, i el judici se celebrarà el pròxim mes de febrer.