Busquen una nena de cinc anys que el pare no va retornar a la mare

Els Mossos busquen a la Gina, de cinc anys, que no ha tornat a casa des de dissabte passat, 13 de desembre, quan sa mare la va deixar amb el pare —amb qui comparteix la custòdia de la nena— al punt habitual acordat per als intercanvis del règim de visites. Quan va arribar l’hora prevista perquè la menor tornés a casa, al vespre, ningú es va presentar. Ni el pare ni la nena.
Laia, la mare, va intentar contactar-hi amb ells insistentment per telèfon, missatges i correu electrònic, però no va obtindre cap resposta perquè el mòbil estava apagat. Davant aquesta situació la dona va acabar denunciant els fets l’endemà al vespre, quan ja feia més d’un dia que la nena hauria d’haver estat amb ella.
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per una possible sostracció parental, ja que tot apunta al fet que no és una desaparició perquè la nena està probablement amb el pare. La mare manifesta un fort temor pel benestar de la Gina i assegura que en les darreres setmanes el pare havia insinuat a la nena que aviat viurien junts de manera definitiva.
Segons la Laia, l’home, d’origen argentí podria haver marxat fora del territori, encara que la menor no disposa de passaport. A més, els investigadors tenen en compte diversos moviments recents de l’home, com la venda del vehicle i del pis que tenia a Sant Joan de les Abadesses, fets que reforcen la hipòtesi d’una marxa planificada.
Actualment, el Grup d’Atenció a la Víctima dels Mossos manté un seguiment del cas, mentre que l’Ajuntament del Prat de Llobregat ha confirmat que tant la Policia Local com els serveis municipals d’atenció a les dones estan coordinats amb la policia catalana per facilitar qualsevol informació que ajudi a localitzar la menor i garantir el seu retorn amb la mare.