Del fred al vent: el Meteocat activa l'alerta a 30 comarques

Catalunya supera una amenaça meteorològica i entra automàticament en una altra. Després dels forts ruixats del primer tram de Nadal, que van evolucionar després a nevades que van deixar un paisatge emblanquinat a diversos punts a les portes de les cavalcades, i de la posterior onada de fred, ara és el torn del vent. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'avís de perill per fortes ventades a 30 comarques aquest divendres, tot i que ja n'hi ha hagut per dijous i n'hi haurà pel cap de setmana.
Les alertes de perill moderat -de nivell màxim de 2 sobre 6- d'aquest dijous a la tarda al litoral i prelitoral central i del sud de les comarques gironines s'estendran a gran part del país a partir del migdia de divendres. Quedaran en alerta gairebé totes les comarques catalanes menys les del quadrant nord-est -des de l'Empordà fins a Osona i el Lluçanès- i les Terres de l'Ebre.
Les ventades seran especialment fortes a l'extrem nord del Pirineu i al Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, l'Anoia i la Segarra, on l'avís de perill serà de grau alt -de 3 sobre 6-, amb ratxes superiors als 72 quilòmetres per hora. Per tot plegat, Protecció Civil ha activat el Pla Ventcat en fase d'alerta i ha fet una crida a la precaució en els desplaçaments i a l'hora de fer activitats a l'exterior.
Dissabte, encara quedarà bona part de Catalunya afectada per les alertes per vent, que es podran sumar a la neu al Pirineu, la qual cosa afavoreix l'aparició del fenomen del torb, especialment perillós pels efectes en la visibilitat a les carreteres i a la muntanya. A banda del Pirineu i Prepirineu, també continuarà fent molt vent al sud de les comarques barcelonines i al Camp de Tarragona.
Protecció Civil activa l'alerta Ventcat per fortes ventades
Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per risc de vent Catalunya (Ventcat) per la previsió de fortes ventades i demana extremar la precaució en els desplaçaments per carretera i en les activitats a l’exterior. El vent, que continuarà bufant de component oest fins al cap de setmana, i el torb fan témer conseqüències materials i personals si no se segueixen les recomanacions, per la qual cosa convé ser caut i evitar exposar-se a situacions de risc.