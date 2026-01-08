L'alerta d'un metge: «Dormir aquestes hores al dia incrementa el risc de mort un 34%»

Dormir bé a la nit és un repte que no és tan fàcil com creiem. Aconseguir una rutina de son reparador que ens permeti llevar-nos descansats i preparats per funcionar durant la resta del dia no és tan senzill com sembla. De fet, depèn de molts factors el fet de tenir un son reparador i no sempre els tenim en compte, ja que no tots són factors associats a les hores que dormim, sinó també de l'alimentació que tenim, l'exercici que fem o les rutines i hàbits nocturns que normalitzem abans d'anar al llit.
Si bé, dormir massa també pot ser perillós. Així ho explica el metge i divulgador a les xarxes socials Sebastián Arrieta, que fa referència a un estudi internacional de la Universitat d'Oklahoma (Estats Units) i l'Institut de Medicina Preventiva i Salut Pública de Budapest (Hongria) publicat a la revista GeroScience el 2025. La investigació determina que dormir més de nou hores al dia incrementa el risc de mort en un 34%.
D'altra banda, dormir menys de sis hores augmenta el risc un 13% i escurça un any l'esperança de vida. En aquest sentit, el cirurgià general i digestiu a l'Hospital General Universitari J.M. Morals Meseguer de Múrcia Álvaro Campillo detalla que "moriries abans per falta de son que per falta d'aigua", ja que la falta de son i una mala qualitat de descans sobrecarreguen l'organisme i afecten el funcionament d'òrgans vitals com el cor, els ronyons i els pulmons, així com el cervell.
El metge també cita una investigació publicada a la revista científica Nature Communications. "D'aquest estudi es desprenen conclusions alarmants com que dormir menys de 6 hores per nit de manera crònica està associat amb un risc més gran de desenvolupar demència a edats primerenques".
10 consells per dormir millor
El primer pas per dormir bé, segons els especialistes, és mantenir una rutina estable. Anar a dormir i llevar-se sempre a la mateixa hora ajuda a regular el rellotge biològic i a facilitar agafar ràpidament el son. A aquesta rutina s’hi pot afegir una activitat relaxant prèvia, com llegir, fer estiraments suaus o escoltar música tranquil·la. Aquest ritual envia un missatge clar al cervell: és hora de descansar.
Un altre punt clau és limitar les migdiades. Tot i que una pausa curta pot aportar energia, si s’allarga massa pot dificultar el son nocturn. També es recomana fer activitat física cada dia, ja que l’exercici ajuda a reduir l’estrès i millora la qualitat del descans, sempre que no es faci just abans d’anar a dormir. Al cap i a la fi, per descansar bé, cal que el cos necessiti descansar, i per això és tan important l'activitat física, ja que sense un cos cansat, costa dormir i a conseqüència de no dormir, la ment no està tan fresca l'endemà.
Per altra banda, l'habitació juga un paper fonamental, ha d’estar neta, ordenada i mantenir una temperatura agradable, d’entre 16 i 20 °C. A més, convé evitar sorolls i llums que interrompin el son, ja que dispositius com humidificadors, ventiladors o telèfons poden ser fonts de distracció; per això, es recomana apagar-los o retirar-los de l’habitació. Hi ha experts que recomanen no deixar entrar el mòbil a l'habitació, d'aquesta manera és més fàcil que el cervell associï l'habitació i la nit amb el descans.
La comoditat és molt important tant per poder adormir-se com per evitar dolors musculars. Un matalàs de qualitat pot durar fins a 10 anys i ha d’oferir prou comoditat i fermesa per evitar molèsties durant la nit. Els coixins, per la seva banda, haurien d’adaptar-se a la postura habitual de descans per evitar rigideses al coll o a l’esquena, a més, depenent de l'alçada de la persona, es necessita un coixí o un altre.