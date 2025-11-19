De la importància de dormir vuit hores se n'ha parlat de dalt a baix. Tots els experts coincideixen a dir que és vital, però pocs hi posen xifres exactes que aclareixin quant d'important és un bon descans. Sí que ho ha fet Álvaro Campillo, cirurgià general i digestiu a l'Hospital General Universitari J.M. Morals Meseguer de Múrcia.
Campillo és contundent, en conversa amb el diari digital 20 minutos. "Moriries abans per falta de son que per falta d'aigua". I afegeix "dormir menys de cinc o sis hores augmenta un 13% el risc de mort i escurça un any l'esperança de vida".
Dormir menys de vuit hores és una pràctica estesa en la societat actual. Ho sostenen les xifres. Segons la Societat Espanyola de Neurologia (SEN). I diu encara més, que fins a 4 milions de ciutadans pateixen algun tipus de trastorn del son greu, malgrat un infradiagnòstic manifest. A més, quasi la meitat de la població adulta de l'Estat no gaudeix d'un son de qualitat.
Campillo explica amb detalls com afecta exactament el cos humà la falta de son i una mala qualitat de descans. "Sobrecarrega l'organisme i afecta el funcionament d'òrgans vitals com el cor, els ronyons i els pulmons". A banda també afecta el cervell.
El metge també cita una investigació publicada a la revista científica Nature Communications. "D'aquest estudi es desprenen conclusions alarmants com que dormir menys de 6 hores per nit de manera crònica està associat amb un risc més gran de desenvolupar demència a edats primerenques".
Hàbits per allargar l'esperança de vida
Una anàlisi recent de la revista GeroScience titulat "Una revisió sistemàtica de l'ús de la dieta i la medicació entre els centenaris i els gairebé centenaris a tot el món", revisa més de trenta estudis sobre longevitat i identifica els costums comuns entre les persones que aconsegueixen el segle de vida.
Les persones longeves solen seguir una dieta senzilla, rica en productes locals i frescos. Fruites, verdures, llegums, cereals integrals i peix són la base de la seva alimentació. En l'àmbit mèdic, a diferència de la tendència general, els centenaris recorren poc als fàrmacs i prefereixen solucions naturals.