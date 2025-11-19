La panxa inflada que no se’n va: què t’està dient el teu cos

Cada setmana, moltes persones arriben a la consulta amb la mateixa pregunta: “Per què estic inflada tot el dia si menjo sa?”. La resposta rarament és simple, però gairebé mai és només el menjar. I és que la inflor abdominal és com una alarma silenciosa: el cos intenta dir-nos que alguna cosa no està funcionant bé. Sigui en l'àmbit digestiu, emocional o d’estrès. En aquest article de nutrició pràctica, t'ajudem a entendre per què passa i què pots fer per millorar-ho.
El cos inflamat, no només la panxa
Quan el sistema digestiu s’irrita per menjar ràpid, manca de descans o aliments processats, el cos reacciona amb inflamació. No és una malaltia, sinó una resposta de defensa. Però si aquest estat s’allarga, acaba afectant la digestió, el son i fins i tot la capacitat de perdre pes.
Com a nutricionista a Tarragona, ho veig sovint en persones que busquen millorar la seva salut digestiva i perdre pes sense restriccions extremes. Solució: redueix ultraprocessats, fregits i sucres, i afegeix fruita, verdures, peix blau i oli d’oliva verge. La clau no és menjar menys, sinó menjar més real.
Mastegar poc és digerir pitjor
Quan masteguem poc, obliguem l’estómac i l’intestí a fer més feina. Això genera gasos, pressió i aquella sensació de panxa dura després dels àpats. És un dels errors més habituals que observo a consulta: menjar de pressa impedeix al cos fer bé la seva feina.
Solució: menja més a poc a poc, sense pantalles, i fes de cada àpat una pausa real. El cos necessita temps per digerir i per descansar.
L’estrès també s’acumula a la panxa
El cortisol —l’hormona de l’estrès— altera la flora intestinal i provoca inflor, encara que mengis bé. És el motiu pel qual moltes persones milloren de digestió quan finalment es relaxen o se'n van de vacances. L’estrès crònic és un dels grans bloquejos tant de la digestió com de la pèrdua de pes. Solució: fes respiracions lentes abans de menjar o dona’t 10 minuts de pausa després de dinar. A vegades, la millor digestió és la calma.
Quan hi ha més del que sembla
Si la inflor és constant, pot haver-hi factors com intoleràncies alimentàries, desequilibris hormonals o excés de fermentació intestinal. En aquests casos, cal una valoració professional per identificar la causa real i posar ordre al sistema digestiu. Un bon pla de nutrició personalitzat pot marcar la diferència a llarg termini.
Tornar a escoltar el cos
El cos no s’equivoca. Quan s’infla, t’està parlant —no per fer-te sentir malament, sinó perquè necessita que l’escoltis—. Recuperar una bona digestió no va de dietes estrictes, sinó d’aprendre a cuidar el cos amb temps, calma i menjar real. Quan tornes a menjar amb consciència i calma, tot es posa al seu lloc: la digestió, l’energia i també el pes.