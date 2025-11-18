El poble de Catalunya escollit com el més bonic del món del 2025

El poble més bonic del món és català. Així ho va determinar l'Organització Mundial del Turisme (UNWTO, per les sigles en anglès) en l'edició del 2025 del programa Best Tourism Villages, que premia municipis que aposten per un model turístic sostenible i respectuós amb el patrimoni.
El jurat el va destacar per la combinació entre els atractius històrics i arquitectònics amb els paisatges naturals, amb boscos frondosos i camins rurals ideals per a un cap de setmana de desconnexió. Si bé, no és ni de bon tros un dels pobles més famosos de Catalunya, pel qual també és una bona oportunitat per descobrir-lo i fer turisme nacional.
Es tracta de Rupit i Pruit, a Osona, un poble medieval a mig camí entre Vic i Olot. Al bell mig del Collsacabra i envoltat per la riera de Rupit, destaca per les construccions que evoquen a l'edat mitjana, amb carrers empedrats, cases rústiques del segles XVI i XVII, el peculiar pont penjat de fusta i l'església barroca de Sant Miquel.
El seu entorn és encara més privilegiat, amb boscos frondosos, balmes, tombes prehistòriques i salts d'aigua on es respira el silenci i la calma de la natura, tal com ho descriu el mateix Ajuntament. Rupit i Pruit formen un únic municipi des del 1977 i és un indret únic i allunyat de la massificació que aposta per un turisme responsable, així que convé respectar-lo i gaudir-ne com cal.
Rupit i Pruit, un poble multipremiat
El premi al poble més bonic del món per l'Organització Mundial del Turisme no és el primer que Rupit i Pruit rep d'una institució internacional. I és que també ha estat reconegut amb el premi al Poble amb Encant de Catalunya de l'Agència Catalana de Turisme, el premi al cel nocturn de qualitat per la Generalitat de Catalunya (ECNQ) i és una Destinació Biosphere.