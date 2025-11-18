El mite dels pebrots mascle i femella: què diu la ciència?

En l'era de les xarxes socials i la democratització de la comunicació de masses, sorgeixen múltiples pseudoexperts que regalen consells i informació tot i que no sempre sigui veraç o exacta. Això és un problema especialment greu quan es produeix en l'àmbit de la salut, la memòria històrica, la ciència teòrica o col·lectius minoritaris i estigmatitzats.
En altres casos, pot ser innocent i simplement incórrer en una falsedat innòcua. Sovint és el cas de l'alimentació, encara que pot obrir la porta a falsedats més perilloses. Sigui com sigui, un dels exemples més estesos en aquest àmbit és el del mite dels pebrots mascle i femella.
Hi ha qui diu que aquesta fruita té dos gèneres i que cadascun té unes característiques determinades que el fan més adient per a determinats usos culinaris i alimentaris. "La femella té un gust més suau i és ideal per consumir crua, mentre que el mascle és més fort i convé guisar-lo i combinar-lo amb altres ingredients", aconsella Elymari Dayar, una popular "experta en alimentació saludable" a les xarxes socials.
Els pebrots no tenen gènere
Tal com explica la doctora en Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Granada i investigadora del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Rosa Porcel, a Maldita.es, el pebrot és una fruita i, per tant, no té gènere. El que té gènere són les flors i, en el cas dels pebrots, són hermafrodites -tenen òrgans sexuals masculins i femenins a la vegada-.
Les característiques que fan variar el gust i característiques i que alguns assenyalen com a pistes per distingir-ne el gènere, com el nombre de cavitats, en realitat són determinades per les varietats i les condicions del cultiu. Per tant, no: els pebrots no tenen gènere.