Quatre receptes lleugeres per recuperar-se dels excessos de Nadal

Nadal és sinònim de tiberi, moltes hores de sobretaula i menjades excessives. Sopa de galets, canelons, aperitius infinits, torrons i polvorons ens acompanyen durant tres dies seguits fins al punt de col·lapsar l'organisme de productes greixosos, calòrics i massa ensucrats. I, a més, l'alcohol i les begudes ensucrades tampoc falten a taula.
Aquests dies, aprofitant que encara queden uns dies per la següent festivitat, és l'hora de preparar plats lleugers per tornar a la normalitat del cos. Fruites, verdures, planxa i poques salses són perfectes. Us proposem quatre receptes lleugeres i depuratives per recuperar-se dels excessos de Nadal.
Amanida tèbia amb formatge i nous
Què necessitem? Enciams variats, formatge de cabra, nous, oli, sal i pebre
Com ho preparem?
- Rentar l'enciam i posar-lo en un bol.
- Tallar el formatge de cabra a rodanxes i escalfar-lo al microones.
- Afegir el formatge a sobre de l'enciam i posar-hi unes nous per sobre.
- Salpebrar al gust i regar amb un rajolí d'oli d'oliva.
Extra: Si agrada, es pot afegir un toc dolç amb trossets de poma i mel. També s'hi pot afegir vinagre de mòdena o similar.
Broquetes de pollastre i pinya
Què necessitem? Pit de pollastre, pinya natural, oli, sal i pebre
Com ho preparem?
- Salpebrar els trossos de pollastre i fer la pinya a trossets.
- Muntar les broquetes combinant un tros de cada (pollastre-pinya).
- Barrejar en un bol petit oli, sal i pebre i untar les broquetes.
- Embolicar les broquetes amb paper film i deixar-les refredar durant 30 minuts a la nevera.
- Coure-les al forn durant 10 minuts a 200 graus embolicades amb paper d'alumini. O, si ho preferiu, també es pot coure a la planxa o la graella i afegir l'oli un cop al plat.
Extra: Si t'agrada, es pot afegir alguna herba aromàtica (com l'orenga) a la barreja d'oli, sal i pebre.
Vichyssoise de pera
Què necessitem? Porros, patata, peres, all, oli d'oliva, llet, brou de verdures i sal
Com ho preparem?
- Netejar i picar els porros i l'all. Saltar-ho en una olla amb l'oli d'oliva durant 10 minuts.
- Pelar, rentar i trossejar la patata i afegir-la a l'olla.
- Pelar, rentar i tallar a daus la pera i afegir-la gairebé tota a l'olla. Saltar-ho un parell de minuts.
- Afegir el brou, la llet i la sal a l'olla i coure 20 minuts des que arrenca el bull.
- Saltar els daus de pera sobrants amb una mica d'oli en una paella.
- Triturar tot el contingut de l'olla i ja està llest per consumir. Al plat, afegir-hi per sobre els daus de pera saltats.
Extra: La llet es pot substituir per una beguda vegetal i queda igual de bo. Si agrada, es pot afegir formatge blau a la barreja abans de triturar-la o tirar-lo per sobre amb els daus de pera.
Pizza saludable de coliflor
Què necessitem? Ou, tomàquet triturat, coliflor, tomàquet xerri, mozzarella, sal i orenga
Com ho preparem?
- Netejar la coliflor i ratllar-la amb un ratllador de formatge. Ficar-la 8 minuts al microones a màxima potència.
- Afegir-hi un ou, una mica de sal i una mica de mozzarella ratllada i barrejar-ho bé.
- Estendre la massa (barreja anterior) en una safata de forn i coure-ho durant 20 minuts a 180 graus.
- Treure la massa del forn i afegir-hi per sobre el tomàquet triturat, els tomàquets xerri partits per la meitat, la mozzarella i una mica d'orenga per sobre.
- Coure-ho al forn durant 5 minuts.
Extra: La pizza es pot decorar al gust, es pot substituir el tomàquet xerri per pernil dolç o qualsevol altra verdura.