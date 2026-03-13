Aquests són els aliments amb més calci per enfortir els ossos i prevenir l'osteoporosi

Hi ha malalties desconegudes però que afecten persones de totes les edats. És el cas de l'osteoporosi que fa disminuir la massa òssia i suposa un augment en la fragilitat dels ossos, i per tant, el risc de patir fractures (sobretot, a nivell de la columna vertebral i del maluc). Per tractar-la, a banda dels consells mèdics, també hi pot contribuir l'alimentació. Seguir una dieta determinada i prioritzar un seguit d'aliments reforça els ossos i redueix el risc de patir fractures o trencaments.
Entrant en detall, el calci i la vitamina D són elements nutricionals fonamentals en la salut dels ossos, en la consecució i en el manteniment del bec de massa òssia. Per tant, cal prioritzar aliments que en continguin grans quantitats.
Cinc aliments que no poden faltar
Començant per les verdures, les millors opcions són les cols i els naps, tot i que el bròquil i les bledes també tenen bones quantitats de calci i vitamina D. Pel que fa al peix, hi ha una opció amb uns valors nutricionals molt superiors a la resta: les sardines amb espina. Incloure-les a la dieta és una manera de cuidar els ossos.
Per millorar els nivells de calci hi ha una opció que és coneguda per tothom, però no cal abusar-ne: els làctics. Presos amb mesura, el formatge manxec, els iogurts, la llet o el formatge fresc són molt beneficiosos.
Els llegums són també un gran aliat per enfortir els ossos, ja que, a més de calci, aporten fòsfor i magnesi. A més, són una bona font de proteïna vegetal, necessària per formar la matriu òssia sobre la qual es fixen els minerals que donen duresa als ossos. Aliments com els cigrons, les llentilles o la soja poden ajudar a prevenir la pèrdua de massa òssia quan formen part d’una dieta equilibrada.
Finalment, els fruits secs són un grup alimentari que no pot fallar en la teva dieta, siguin ametlles, anous o avellanes. La majoria tenen un alt contingut en minerals que afavoreixen la fixació del calci en el teixit ossi i ajuden a mantenir-ne l’estructura. A més, aporten greixos saludables i antioxidants, que contribueixen a reduir processos inflamatoris que poden afectar el metabolisme ossi.
Recomanacions generals més enllà de l'alimentació
Per mantenir una bona salut òssia no només és important l'alimentació, sinó també adoptar hàbits de vida saludables que combinin una alimentació equilibrada amb activitat física regular. En aquest sentit, els experts recomanen evitar o reduir el consum d’alcohol, tabac i cafeïna, així com limitar els greixos saturats i els sucres procedents d’aliments ultraprocessats. A més, convé moderar el consum de sal, practicar exercici físic de manera regular i assegurar una exposició solar diària i controlada, clau per a la síntesi de vitamina D. .