Claus per enfortir el sistema immunitari a partir dels 45

El sistema immunitari és el que s'encarrega de defensar-nos contra virus i bacteris. A mesura que envellim, però, les nostres defenses poden veure's afectades per diversos factors, com ara l'estrès, la mala alimentació o la falta d'activitat física. A partir dels 45 anys, és fonamental reforçar aquest sistema per tenir una vida saludable i evitar agafar infeccions o malalties. A continuació, us oferim algunes claus essencials per aconseguir enfortir el nostre sistema immunitari de manera efectiva.
1. Alimentació equilibrada
Una alimentació rica en vitamines i minerals és essencial per reforçar el sistema immunitari. Entre els nutrients més importants, hi ha la vitamina C, que es troba en aliments com les taronges, el kiwi i els pebres; la vitamina D, present principalment en peixos com el salmó, o en l'exposició al sol; i el zinc, que podem trobar en els fruits secs, llegums i carn magra. A més, incorporar una gran varietat de fruites i verdures a la dieta diària ajuda no només a mantenir-se en forma, sinó també a potenciar les defenses de manera natural.
2. Fer exercici de manera regular
Fer exercici de manera regular és un dels pilars fonamentals per mantenir el sistema immune en bon estat. La pràctica d’activitats com caminar, nedar o fer bicicleta, a més d’ajudar-nos a mantenir un pes saludable, afavoreix la circulació sanguínia, la qual cosa facilita la distribució de cèl·lules immunitàries per tot el cos. L’exercici moderat és el més indicat a partir dels 45 anys, ja que millora la capacitat del cos per respondre als agents infecciosos.
3. Descansar adequadament i gestionar l'estrès
Un bon descans és vital per al bon funcionament del sistema immunitari. En aquest sentit, s'haurien de dormir entre 7 i 8 hores cada nit, perquè això permet que el cos repari i regeneri les cèl·lules immunitàries. D'altra banda, és important saber gestionar l’estrès, que pot debilitar les defenses del nostre cos. Tècniques com la meditació, el ioga o senzills moments de relaxació ajuden a reduir els nivells d'estrès i a mantenir un sistema immune més fort.
4. Suplementació alimentària
Finalment, la salut intestinal està estretament relacionada amb la fortalesa del sistema immunitari. Els probiòtics, presents en aliments com els iogurts o el kimchi, afavoreixen un equilibri saludable de bacteris intestinals, essencial per una bona resposta immunitària. A més, suplements com la vitamina D o els àcids grassos omega-3 poden ser útils per reforçar les defenses, tot i que cal consultar sempre un professional de la salut abans de consumir-los.
En conclusió, per mantenir el sistema immunitari en bon estat amb el pas dels anys, és fonamental adoptar hàbits saludables com una alimentació equilibrada, fer exercici regularment, descansar adequadament i controlar l'estrès. Incorporant aquests canvis a la vida quotidiana, es pot aconseguir una vida llarga i saludable.