Alerten que la balisa V-16 és perillosa per a les persones que porten marcapassos

Alerta amb les balises V-16, són perilloses per a les persones que porten marcapassos. Així ho adverteixen les mateixes instruccions d'aquest dispositiu que passarà a substituir els triangles d'emergència l'1 de gener de 2026 i que han generat polèmica entre els ciutadans les darreres setmanes. Ho ha corroborat un doctor de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Durant una entrevista a El món a RAC1 d'aquest dimarts a la sotsdirectora adjunta de circulació de la DGT, Ana Blanco, una oient preguntava: "Si portes un marcapassos, com es pot utilitzar la balisa? Tenint en compte que les instruccions de l'aparell diuen explícitament que qui en porti no la faci servir". Una qüestió que ha sorprès Blanco i que, tot i assegurar que aquest dispositiu està "certificat" normativament, no ha sabut respondre. "És la primera vegada que ens arriba aquesta qüestió", ha admès.
Efectivament, a l'apartat de seguretat de les instruccions de la majoria de marques i models d'aquests aparells hi diu: "Aquest dispositiu porta una basa magnètica altament inductiva, eviti col·locar-lo prop de fonts que rebin o emetin radiació magnètica". És a dir, els marcapassos.
Un cop comprovat aquest fet, RAC1 s'ha posat en contacte amb Manel Castellà, cap de la Secció de Cirurgia Cardiovascular a l'Hospital Clínic, qui ha corroborat que la balisa V-16 pot alterar el petit dispositiu electrònic que regula el ritme cardíac de les persones que el duen. "Canvia la programació del marcapassos i la posa a 60 pulsacions per minut de manera fixa", assenyala. És a dir, que "l'aparell deixa d'estar programat tal com ho havia establert el metge", explica.
D'altra banda, Castellà ha explicat que també pot anul·lar els desfibril·ladors a causa del potent imant que duen les balises. El desfibril·lador és un aparell fonamental per a les persones amb més risc de taquicàrdia o fibril·lació ventricular. En aquest sentit, el doctor és clar: "Si un pacient tingués una arrítmia maligna, no funcionaria". Davant d'aquest perill, suggereix que aquests aparells estiguin a almenys 15 o 30 centímetres de les balises.
Amb tot, el cap de Cirurgia Cardiovascular adverteix que cal que les persones que portin marcapassos estiguin atentes a la seva simptomatologia: "Mentre tingui l'imant posat, es pot notar marejat com quan et baixa la pressió".