L'empresa B. Braun va presentar-se al Congrés de la Societat Espanyola de Ferides (SEHER) per parlar de la diferència entre rentar i descontaminar una cicatriu amb la seva conferència ¿Netejar o descontaminar? Trencant mites en la cura de ferides. En el congrés es van reunir diferents professionals i experts de la salut per abordar la neteja terapèutica, la cicatrització i la importància d'utilitzar solucions especialitzades per cuidar les ferides.
En primer lloc, expliquen que la neteja i la descontaminació no són equivalents. La neteja és superficial, no elimina bacteris resistents ni elimina la biopel·lícula bacteriana, capes complexes de bacteris adherits a les ferides. En canvi, la descontaminació elimina aquests bacteris i afavoreix un entorn adient per la regeneració de la pell.
Segons el doctor José Luis Lázaro Martínez, cap de la Unitat de Peu Diabètic de la Universitat Complutense de Madrid, aquesta diferència entre els dos conceptes és important perquè: "Una neteja incorrecta no només prolonga els temps de curació, també incrementa el risc de complicacions, infeccions i consum de recursos sanitaris".
La solució que neteja i descontamina
Els experts van indicar que s'han d'escollir solucions especialitzades pel tractament de ferides per assegurar una cicatrització efectiva. Això significa que han de tenir propietats que netegin la ferida superficialment, però també que puguin eliminar les biopel·lícules. "Netejar correctament ajuda a desestructurar el biofilm, facilitant l'acció del sistema immunitari i l'agrupació de cèl·lules pròpies de la fase anabòlica per avançar en el procés de cicatrització", explica el doctor Iván Julián Rochina, professor doctor de la Universitat de València.
També van destacar que les solucions antisèptiques de polihexanida (PHMB) amb betaïna ajuden a prevenir infeccions i afavoreixen la regeneració del teixit gràcies a la seva acció antimicrobiana. En un estudi comparatiu, la solució va mostrar una reducció d'infeccions del 40% al 3%, demostrant l'efectivitat en la neteja i en la creació d'un ambient adequat per la cicatrització.
D'altra banda, en el tractament de ferides cròniques, segons van indicar els experts, pot reduir el temps de cicatrització fins a quatre setmanes. Així doncs, indica una millora en els resultats clínics i en l'eficiència del tractament mèdic. Nuria Ibáñez, directora de Avitum de B. Braun, detalla: "Seguim avançant, amb la convicció de què una neteja adequada i un tractament especialitzat són claus per aconseguir resultats clínics excepcionals".