Creen un mecanisme que avisa quan detecta un problema de salut: així funciona

La ciència avança de pressa i presenta constantment descobriments d'allò més increïbles. L'últim té a veure amb l'intestí i amb un biosensor col·locat als bacteris capaç de detectar futures malalties i advertir-ho a través de senyals lumínics. La troballa -dels investigadors de la Universitat de Colúmbia Britànica (UCB) del Canadà- s'ha fet en ratolins, però a mitjà termini es podria traslladar a les persones.
L'intestí és un òrgan que sovint actua com avantsala dels problemes de salut, s'hi observen els primers símptomes d'allò que pot acabar sent una malaltia greu, i per això és important monitorar-lo constantment. Però els mètodes actuals impliquen procediments invasius. Ara això canvia.
Els investigadors han dissenyat bacteris intestinals que atenuen la seva brillantor fluorescent quan detecten una malaltia a l'organisme. S'han centrat en el bacteri intestinal Bacteroides thetaiotaomicron (B. theta). Un bacteri natiu que es pot modificar fàcilment al laboratori. "Els nostres biosensors podrien millorar la capacitat de predir com progressen les malalties a l'intestí, identificant canvis primerencs que podrien ajudar en les intervencions preventives", comenta el coautor principal de l'estudi, Juan Camilo Burckhardt.
L'equip ha provat el biosensor en ratolins, analitzant mostres de femta per mesurar la intensitat de la brillantor en cèl·lules bacterianes individuals. Els resultats són positius, fins i tot detectant canvis subtils que no causaven símptomes clínics com la diarrea. Això vol dir que es podria rastrejar l'entorn intestinal a llarg termini i potencialment detectar malalties abans que es presentin els símptomes, segons Burckhardt.
El proper pas pels investigadors és adaptar el biosensor per poder informar sobre altres condicions intestinals i potencialment desenvolupar sensors que puguin llegir múltiples canvis alhora, inclosos els nivells d'oxigen, temperatura i pH a l'intestí.