L'error alimentari que la majoria de gent comet a partir dels 60 anys, segons una nutricionista del Barça

Passar la frontera dels seixanta anys significa per a molta gent començar a cuidar-se encara més, tenint en compte quina alimentació cal seguir, quins excessos cal deixar enrere i quant esport s'ha de fer. Hi ha molts consells que són coneguts per la majoria, però n'hi ha d'altres que passen per sota del radar i tenen una importància cabdal en l'estat de salut.
El darrer l'ha explicat una professional reputada, Toña Lizarraga, en una entrevista a RAC1. Assessora mèdica i nutricional de la Federació Espanyola de Futbol, i durant tretze anys del FC Barcelona, segons Lizarraga, l'error que cometen els majors de 60 anys és continuar menjant amb la mateixa freqüència que als 25. L'experta fa referència al temps que cal deixar entre àpats.
Lizarraga detalla que quan se supera la seixantena, el cos necessita respectar les hores de descans entre àpats per tal d'afavorir el descans metabòlic. Durant aquest procès l'organisme aprofita el greix corporal per seguir generant energia.
A la pràctica, això no vol dir fer dejunis llargs com els que algunes personalitats estan popularitzant darrerament. Simplement intentar evitar menjar entre àpats. Per tant fer, un bon esmorzar, un bon dinar i un bon sopar, i intentar no menjar entre aquests moments. Això farà que a banda de seguir una dieta saludable, el cos pugui integrar i utilitzar millor els àpats.
L'aliment clau per a la longevitat
El farmacèutic Sento Segarra explica que destaca pel seu alt contingut en nutrients i assegura que consumir-lo "és com contractar un equip de manteniment per al cos". Es tracta del quefir, una beguda fermentada feta a partir d'una barreja de bacteris i llevats que pot aportar diversos beneficis per al cos i el sistema digestiu. Segons el farmacèutic, "fins i tot el poden consumir les persones amb intolerància a la lactosa". Això, explica, és perquè el procés de fermentació ajuda a descompondre bona part del sucre de la llet.
Segarra assenyala que el quefir aporta diversos nutrients. D'una banda, conté vitamina B12, K2 i magnesi, que apunta que són "fonamentals per al sistema nerviós i ossi". D'altra banda, també conté calci, biotina, folat, enzims i probiòtics. Precisament aquests últims són els que fan que el quefir sigui especialment beneficiós per a la salut.