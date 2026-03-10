Els millors consells per gaudir al màxim de la jubilació: «Encara queden molts anys per endavant»

La jubilació suposa per a moltes persones l'arribada d'una etapa de llibertat i tranquil·litat. Això es pot interpretar com un moment en què les responsabilitats desapareixen i, per tant, les rutines diàries, així com la planificació. Però la realitat va molt més enllà i, de fet, és tot el contrari.
Per a algunes persones, la jubilació pot suposar una caiguda del nivell de vida que, més que agradable, pot ser problemàtica. Segons explica Silvia Munné, especialista en coaching per a persones grans, aquesta etapa pot convertir-se en un període ple i satisfactori si es prepara amb temps i amb una certa planificació.
La importància de la planificació
“Una persona de 75 anys encara pot tenir 20 anys al davant amb qualitat de vida, però és fonamental planificar aquesta etapa amb antelació”, assenyala l'experta, que insisteix en la importància de començar a pensar en aquesta etapa abans d'arribar-hi.
Munné fa anys que treballa amb persones jubilades i observa que moltes afronten aquest moment sense objectius definits, fet que pot generar sentiments de buidor o desmotivació. Per això considera essencial marcar-se propòsits que ajudin a preservar l'autonomia, la salut i el benestar emocional.
Algunes claus per viure millor la jubilació
Diversos estudis sobre envelliment actiu destaquen que mantenir-se físicament i mentalment actiu després de la jubilació pot tenir un impacte positiu en la salut. L’activitat no ha de ser intensa, sinó regular i adaptada a les capacitats de cada persona. Per aquest motiu, l'experta recomana seguir aquests quatre consells:
- Autoconeixement. Dedicar temps a identificar interessos, aficions o projectes que han quedat pendents pot ajudar a fixar nous objectius per a aquesta etapa en què es té més temps lliure per fer allò que sempre s'ha volgut fer i no s'ha pogut per manca de temps.
- Hàbits saludables. Seguir una dieta equilibrada i variada, practicar exercici adaptat a l'edat i mantenir rutines diàries contribueix a conservar l'energia i l'estabilitat emocional.
- Vida social activa. Cuidar les relacions familiars i d'amistat, així com participar en entitats o activitats col·lectives, és important per evitar l'aïllament. Aquesta etapa pot ser molt solitària i, per aquest motiu, estar envoltat de gent amb què compartir temps i bons moments és molt important.
- Continuar aprenent. Fer cursos, assistir a tallers, participar en projectes creatius o implicar-se en voluntariat són maneres de mantenir-se actiu i motivat.
Per a Munné, la jubilació no hauria d’entendre’s com una etapa de simple descans, sinó com una oportunitat per redefinir prioritats i dedicar temps a interessos que sovint havien quedat en segon pla durant la vida laboral. En aquest sentit, destaca la importància de preparar-se amb antelació: anticipar els canvis, organitzar la situació econòmica, planificar activitats i procurar mantenir la independència el màxim de temps possible.