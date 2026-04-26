Descobreix el mètode 10-3-2-1-0: el secret dels experts per dormir

Tens problemes per dormir? Segurament t'anirà bé el mètode 10-3-2-1-0, una nova tècnica que han aconsellat els i les especialistes per descansar més i millor, i que ha recollit en un article el New York Post. Té el seu origen en els Estats Units i, amb ella, podràs activar una hormona essencial per a l'hora d'anar al llit. Els números que conformen el seu nom indiquen les hores en què has de parar abans d'anar a dormir. Cadascun d'ells fa referència a la quantitat de temps en què hem de posar el fre de mà a les nostres activitats més habituals.
Comencem pel 10. Aquest número es refereix al consum de cafeïna. El grup d'experts i expertes estatunidencs ha recomanat deixar de prendre cafè o té 10 hores abans de dormir si volem descansar bé. Això és perquè aquestes són les hores que ens fan falta per eliminar-la del nostre organisme.
El segon número, el 3, fa referència al fet que no podem ni menjar ni beure alcohol tres hores abans d'anar a dormir. Encara que a vegades beure alcohol ens pot fer tenir una sensació de somnolència, en el fons la qualitat de la son és bastant pitjor. Sobre els aliments, aquests i aquestes especialistes subratllen que n'hi ha uns quants que no són recomanables abans d'anar al llit.
Per exemple, els fregits, els que tenen un alt contingut en àcids o greixos i el picant. Tots ells ens poden fer estar inflats o fer mal a l'estómac. Però no només això, també fan més difícil estar adormit moltes hores. Sigui com sigui, els i les expertes han subratllat la importància de fer sopars lleugers i anar a dormir havent-li donat temps al cos de fer la digestió.
El 2, per la seva banda, interpel·la les hores mínimes que han de passar des que acabem de treballar i dormim. Aquesta franja horària no respon a res més que a intentar que el cos es relaxi i baixi el nivell d'estrès, la qual cosa farà que estem més preparats per descansar.
A banda de l'esmentat, una hora abans de dormir hem de fer un detox de pantalles. Això es deu al fet que sovint els dispositius emeten un tipus de llum que s'anomena blava i que el que fa és aturar la producció de melatonina al cos, també coneguda com l'hormona de la son, un punt clau per al descans.
Per acabar, el 0 té a veure amb el moment d'apagar l'alarma del despertador. En aquest sentit, els i les especialistes han destacat que no té sentit aturar l'alarma i continuar dormint uns minuts més, ja que tot i que produeixi un cert plaer, el son que prosegueix és d'una qualitat molt dolenta. De fet, una investigació recent publicada a la revista Sleep, ha descobert que el cervell es col·lapsa i se sent estressat quan fem això. D'aquesta manera, si ens llevem només sona l'alarma, aconseguirem, segurament, tenir més energia al llarg del dia.