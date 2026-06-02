No està molt content: què indica que el teu gos et rebi amb emoció quan arribes a casa?

Molts gossos reben els amos amb una emoció desmesurada quan arriben a casa. Corren, donen voltes, salten i borden. Es tracta d'una escena molt estesa a les llars amb mascotes i, tot i que pot semblar tendra, els veterinaris avisen que pot indicar un problema.
Tot i que està normalitzat que el gos reaccioni amb nerviosisme quan els amos arriben a casa, sobretot si han estat més temps de l'habitual fora del domicili, els experts alerten que pot ser un símptoma d'estrès i ansietat per separació.
Això passa perquè els gossos es guien per les rutines i, quan aquestes es trenquen o es modifiquen, fa que es desorientin. Per aquest motiu, els veterinaris recomanen mantenir horaris estables i ensenyar als animals a estar sols des del principi.
I, si ja és massa tard i la mascota ja ha desenvolupat ansietat per separació, els experts assenyalen que la clau són els comiats i les salutacions. Cal que siguin breus per tal de donar el missatge que no passa res greu, ja que si són massa intenses, poden interpretar que els amos marxen per sempre.
Els símptomes clau per portar la teva mascota al veterinari
Els animals, encara, no poden parlar ni dir què els hi passa, però el seu cos sí que ens envia senyals, i ignorar-los pot sortir car. Així ho adverteix Laura Casquero, estudiant de veterinària i creadora de contingut, que ha publicat un seguit de vídeos explicant quins símptomes de les mascotes ens obliguen a actuar immediatament.
Casquero adverteix que les dificultats respiratòries "mai es pot deixar passar", i fa especial èmfasi en el cas dels gats, ja que "esbufeguen molt poc sovint". Per altra banda, l'estudiant de veterinària també avisa del perill que les mascotes tinguin les mucoses cianòtiques, és a dir d'un to blavenc; sigui la llengua o la geniva.
Pel que fa al sistema nerviós, recalca que s'ha d'estar alerta si la mascota perd el sentit d'orientació, es desmaia o es mostra estupefacte davant dels estímuls habituals. Casquero avisa que aquests efectes poden deure's a múltiples factors i recomana "portar sempre la mascota a urgències".
Finalment, avisa que el sistema digestiu dels animals és molt complex i que pot ser l'origen de molts dels problemes que puguin tenir. "El vòmit en projectil és ha d'alertar", explica, fent referència al vòmit que es produeix just després d'ingerir el menjar. Casquero incideix en la importància de portar la mascota a urgències si els excrements de l'animal tenen una "olor o color" inusual, o si observem que té la panxa "anormalment inflada".